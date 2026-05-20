Πολιτική

Αιμίλιος Χειλάκης για Άδωνι Γεωργιάδη: Γνωρίζω ανθρώπους που τον μισούσαν και τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή

Η αναφορά του ηθοποιού στο «ρουσφέτι» και το «ευχαριστώ» του υπουργού Υγείας
Αιμίλιος Χειλάκης και Άδωνις Γεωργιάδης
Ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης (Φωτογραφίες από NDP και EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Αιμίλιος Χειλάκης με τη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γωεργιάδης όταν ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε αν έχει ζητήσει ποτέ «ρουσφέτι» και απάντησε ότι το μόνο που θα μπορούσε να αποδεχθεί αφορά ζητήματα υγείας.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά περιπτώσεις ανθρώπων που, παρότι –όπως είπε– «μισούσαν» τον υπουργό Υγείας, ζήτησαν τη βοήθεια του, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά στη συνέχεια δημόσια ότι το γραφείο του προσπαθεί να συνδράμει κάθε πολίτη που ταλαιπωρείται από το σύστημα Υγείας.

«Δεν έχω ζητήσει, απ’ ό,τι θυμάμαι. Εάν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, εξηγώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις «όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε ονομαστικά στον υπουργό Υγείας. «Ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνι Γεωργιάδη άνθρωποι, οι οποίοι τον μισούσαν, και πήγαν και τον παρακάλεσαν: “Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου”. Και, απ’ ό,τι έχω μάθει, βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή», σημείωσε.

Η Αθηναΐς Νέγκα συμφώνησε με την παρατήρησή του, λέγοντας: «Είναι αποτελεσματικός πολύ σε αυτό, αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του ευχαρίστησε τόσο τον Αιμίλιο Χειλάκη όσο και την Αθηναΐδα Νέγκα. «Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας που ζητάει τη βοήθειά μας επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί», ανέφερε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαριστώ θερμά τον Αιμίλιο Χειλάκη»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ακόμη ότι δεν εξετάζει πολιτικές προτιμήσεις ή προσωπικές συμπάθειες όσων ζητούν συνδρομή. «Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν, μόνον τι χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από την προσωπική παρέμβαση στην ανάγκη θεσμικής λειτουργίας του συστήματος Υγείας. «Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
136
135
131
116
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καραχάλιος για Καρυστιανού και τα περί «εντολής από τη Ρωσία»: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις δεν είναι μονοσήμαντες»
Ο επικοινωνιολόγος απάντησε και στην καταγγελία της ότι κρυβόταν για να αποφύγει το αυτόφωρο, σχολιάζοντας τη... μύτη της Μαρίας Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού / Νίκος Καραχάλιος
5
Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: Μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή» – ΠΑΣΟΚ: «Σε προφανή πανικό το Μαξίμου»
Σε νέα μετωπική σύγκρουση κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Νίκος Ανδρουλάκης
Ανδρουλάκης σε Δεμίρη: Έχετε δει τους λόγους της παρακολούθησης μου; Όχι – Ο διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΥΠ
«Ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα»
Θεμιστοκλής Δεμίρης 9
Newsit logo
Newsit logo