Αιμίλιος Χειλάκης για Άδωνι Γεωργιάδη: Γνωρίζω ανθρώπους που τον μισούσαν και τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή

Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Αιμίλιος Χειλάκης με τη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γωεργιάδης όταν ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε αν έχει ζητήσει ποτέ «ρουσφέτι» και απάντησε ότι το μόνο που θα μπορούσε να αποδεχθεί αφορά ζητήματα υγείας.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά περιπτώσεις ανθρώπων που, παρότι –όπως είπε– «μισούσαν» τον υπουργό Υγείας, ζήτησαν τη βοήθεια του, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά στη συνέχεια δημόσια ότι το γραφείο του προσπαθεί να συνδράμει κάθε πολίτη που ταλαιπωρείται από το σύστημα Υγείας.

«Δεν έχω ζητήσει, απ’ ό,τι θυμάμαι. Εάν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, εξηγώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις «όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε ονομαστικά στον υπουργό Υγείας. «Ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνι Γεωργιάδη άνθρωποι, οι οποίοι τον μισούσαν, και πήγαν και τον παρακάλεσαν: “Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου”. Και, απ’ ό,τι έχω μάθει, βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή», σημείωσε.

Η Αθηναΐς Νέγκα συμφώνησε με την παρατήρησή του, λέγοντας: «Είναι αποτελεσματικός πολύ σε αυτό, αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του ευχαρίστησε τόσο τον Αιμίλιο Χειλάκη όσο και την Αθηναΐδα Νέγκα. «Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας που ζητάει τη βοήθειά μας επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ακόμη ότι δεν εξετάζει πολιτικές προτιμήσεις ή προσωπικές συμπάθειες όσων ζητούν συνδρομή. «Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν, μόνον τι χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv . Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα… pic.twitter.com/7mGUpkXuJ4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από την προσωπική παρέμβαση στην ανάγκη θεσμικής λειτουργίας του συστήματος Υγείας. «Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος».