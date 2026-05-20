Καραχάλιος για Καρυστιανού και τα περί «εντολής από τη Ρωσία»: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις δεν είναι μονοσήμαντες»

Στη δικαστική αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μετά τη μήνυση που υπέβαλαν σε βάρος του η ίδια και ο Θανάσης Αυγερινός, κάνοντας λόγο για «υπερτοξικό» κλίμα και επιμένοντας ότι οι πολιτικές διαφορές δεν πρέπει να λύνονται μέσω δικαστικών προσφυγών.

Ο Νίκος Καραχάλιος, αναφερόμενος στη μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί η αντιπαράθεση να μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, ενώ προσπάθησε να εξηγήσει τη φράση του περί «εντολής από τη Μόσχα», η οποία προκάλεσε την αντίδραση της άλλης πλευράς.

Μιλώντας στο Action 24, μετά τη λήξη του αυτοφώρου που είχε κινηθεί σε βάρος του, ο Νίκος Καραχάλιος δήλωσε ότι «είναι αστείο, για να μην πω υπερτοξικό, να λύνονται πολιτικές διαφορές διά μηνύσεων και εγκλήσεων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «το τελευταίο πράγμα» που θα ήθελε είναι να καταλήξει η υπόθεση στα δικαστήρια.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας πως «δυστυχώς δεν ξεκίνησαν καλά οι φίλες μου, κυρία Καρυστιανού και κυρία Γρατσία, και έχουν παρασύρει τον κ. Αυγερινό». Όπως σημείωσε, στα 30 χρόνια παρουσίας του στον δημόσιο βίο δεν έχει καταφύγει «ποτέ σε τέτοια μέσα ούτε κατά άλλων πολιτικών ούτε κατά δημοσιογράφων».

Η αναφορά στην «εντολή από τη Μόσχα»

Αναφερόμενος στην επίμαχη φράση που προκάλεσε τη μήνυση, ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι η λέξη «εντολή» στην πολιτική δεν έχει μόνο κυριολεκτική σημασία. «Η κυρία Καρυστιανού, επειδή είναι νέα στην πολιτική, δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες. Η λέξη “εντολή” είναι μια λέξη που έχει πολλές ερμηνείες», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επιχείρησε να δώσει παραδείγματα για να εξηγήσει τη θέση του. «Όταν λέμε για εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε κάθε μία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη;», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η φράση του δεν πρέπει να διαβαστεί ως κυριολεκτικός ισχυρισμός συγκεκριμένης εντολής.

«Η συκοφαντική δυσφήμιση αφορούσε μια λέξη, ότι υπάρχει “εντολή από τη Μόσχα”. Και σας είπα ότι ο Παπανδρέου έχει εντολή του λαού, δεν ζητάμε από κάθε Ελληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου το ψηφοδέλτιό του», πρόσθεσε.

«Δεν έχω τόσο χαριτωμένη μύτη»

Σε άλλη συνέντευξή του, στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε και στην καταγγελία της κ. Καρυστιανού ότι κρυβόταν για να αποφύγει το αυτόφωρο. «Δεν έχω τόσο χαριτωμένη μύτη όπως αυτή που έφτιαξε η κυρία Καρυστιανού. Σίγουρα δεν κρύβομαι. Είμαι στη γειτονιά μου, τη Νέα Μάκρη, έκανα τα post μου. Παραμένω ενεργός πολίτης», ανέφερε.

Ο επικοινωνιολόγος πρόσθεσε ότι, αν συνεχιστεί η αντιπαράθεση, οι δικηγόροι του τον συμβουλεύουν πως θα μπορούσε και ο ίδιος να κινηθεί νομικά. «Δεν θέλω να ποινικοποιώ την πολιτική ζωή, αλλά αν συνεχίσει η κυρία Καρυστιανού, οι δικηγόροι μου λένε ότι έπρεπε να της είχα κάνει μήνυση τότε που με αποκάλεσε τρελό», είπε.

Ερωτηθείς, τέλος, αν μπορεί να αποδείξει τη δήλωση περί «εντολής από τη Μόσχα», ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε: «Θα το δούμε στο δικαστήριο».