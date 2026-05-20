Ο Παύλος Πολάκης ζητεί να αλλάξει άμεσα η απόφαση διαγραφής του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε ο Παύλος Πολάκης, με νέα ανάρτησή του, σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής πίεσης στην Κουμουνδούρου.

Με φόντο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι η απόφαση για την απομάκρυνσή του πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι προφανές μετά την επιστολή – παραίτηση του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει ΑΜΕΣΑ η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, σε υστερόγραφο της ανάρτησής του, επανήλθε και στο ζήτημα της συμμετοχής του στα κομματικά όργανα, σημειώνοντας: «Για το θέμα της συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι».

Η νέα παρέμβαση του Παύλου Πολάκη έρχεται σε μια στιγμή που η Κουμουνδούρου βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα εσωτερική αναταραχή, καθώς η παραίτηση Καλπάκη προστίθεται στις φυγόκεντρες τάσεις που καταγράφονται στο κόμμα, ενώ παράλληλα εντείνεται η πίεση από τις κινήσεις γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.