Ευκλείδης Τσακαλώτος για το αν είναι Αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας: «Εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσεις»

Με αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και με σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Αριστεράς παρενέβη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, την ώρα που οι ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς επιταχύνονται.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσει στο νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να έχει πολιτικό λόγο και ρόλο, παρά τις πιέσεις και τις φυγόκεντρες τάσεις. Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (19.05.2026) στο Action 24, σχολίασε με δηκτικό τρόπο τη νέα πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού. «Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της Αριστεράς τελείωσε γι’ αυτόν. Και προφανώς, αν τελείωσε γι’ αυτόν, θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της Αριστεράς».

Στην ερώτηση αν ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε με την πιο χαρακτηριστική ατάκα της συνέντευξης: «Εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε». Η παρέμβασή του έρχεται σε μια στιγμή έντονης κινητικότητας στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και στη Νέα Αριστερά, όπου οι αναταράξεις πυκνώνουν ενόψει της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήδη, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά, ενώ ο Αριστείδης Μπαλτάς παραιτήθηκε από το Πολιτικό Γραφείο, καταγγέλλοντας διαρροή που τον αφορούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποχωρήσεις στελεχών δεν αποκλείεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κάλεσε, πάντως, τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς να μην εγκαταλείψουν το κόμμα. «Θα προέτρεπα τους συναδέλφους να μη φύγουν από τη Νέα Αριστερά, να μείνουν», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσοι αποχωρήσουν αναλαμβάνουν και την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους.

Ο ίδιος επέμεινε ότι υπάρχει χώρος για μια διαφορετική φωνή της Αριστεράς, «που λέει διαφορετικά πράγματα, προσπαθεί να τα πει με διαφορετικό τρόπο, για έναν διαφορετικό στόχο». Όπως σημείωσε, ζητούμενο είναι η συγκρότηση μιας Αριστεράς που θα συμμετέχει σε συμμαχίες, αλλά με σαφές πολιτικό περιεχόμενο για ζητήματα όπως η στέγαση, οι ανισότητες και η κοινωνική ρευστοποίηση.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, ο ΕυκλείδηςΤσακαλώτος εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσουν μάχη για τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, άφησε αιχμές και προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να συνομιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς για το ενδεχόμενο ευρύτερων συνεργασιών.