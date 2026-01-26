Καρυστιανού σε Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά: Πείτε μας τι θα συζητήσετε με Ερντογάν, ποιες είναι οι θέσεις σας

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση για τα ελληνοτουρκικά επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού. Σε ανάρτησή της, ζητά από τον πρωθυπουργό να κάνει γνωστή την ατζέντα της συνάντησης με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να θέτει ζήτημα… αναγκαιότητας της ίδιας της συνάντησης.

Η παρέμβασή της Μαρίας Καρυστιανού έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία –όπως η ίδια έχει δηλώσει – βρίσκεται υπό διαμόρφωση το κόμμα της. Στην ανάρτησή της για τα ελληνοτουρκικά, υποστηρίζει ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αποκτά «ιδιαίτερη βαρύτητα» μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «δεν πρέπει να σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα».

Με βάση αυτό το επιχείρημα, η Μαρία Καρυστιανού ζητά επίσημη ενημέρωση, ώστε – όπως αναφέρει – «οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής», αλλά και για τις θέσεις της κυβέρνησης στα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε συγκεκριμένες διευκρινίσεις.

Παράλληλα, δηλώνει ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, «είναι αδιαπραγμάτευτες», προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία», υιοθετώντας ένα φορτισμένο λεξιλόγιο.

«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα” Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.»