Κασσελάκης: Έχασα μια κομματική μάχη σε μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας – Δεν μπαίνει ”λουκέτο” στο Κίνημα Δημοκρατίας

Δεν θα οδηγήσει σε λουκέτο το Κίνημα Δημοκρατίας υποστηρίζει ο Στέφανος Κασσελάκης επισημαίνοντας ότι επιδιώκει τον ολικό μετασχηματισμό του κόμματος σε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό πολιτικό σχήμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη συνέντευξή του στην εκπομπή Face to Face των «ΝΕΩΝ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, μίλησε για την εκλογική κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις αναφορές του στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα τρολ, τα οποία το κόμμα απασχολούσε πριν από αυτόν, αλλά και για τη νύχτα στο «μπουζουξίδικο με τους μπράβους».

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι ο ίδιος δεν λειτουργεί ως ιδιοκτήτης πολιτικού φορέα, αλλά ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να πάει το κόμμα πουθενά μόνος του. Το κόμμα δεν είναι του προέδρου. Ανήκει στα μέλη του και τα μέλη θα αποφασίσουν», δήλωσε, δίνοντας το στίγμα της φυσιογνωμίας που, όπως είπε, θέλει να έχει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ήταν απολύτως σαφής ότι ο ίδιος δεν θα εισηγηθεί «λουκέτο» στο συνέδριο: «Δεν με εξέφρασα ποτέ αυτή η λογική. Το αντίθετο».

Και πρόσθεσε: «Θα προτείνω να σπάσουμε τα λουκέτα που υπάρχουν σήμερα σε δομές, σε γραφεία, σε μηχανισμούς που απωθούν τον κόσμο από το να συμμετέχει. Λουκέτα εσωστρέφειας, λουκέτα φόβου, λουκέτα κομματικού επαγγελματισμού».

Μάλιστα, ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε τον πρωτοφανή τρόπο με τον οποίο τον καθαίρεσαν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: «Ήταν ένα κίνημα που άρχισε στην Ιερά Οδό, στο Γκάζι στο μπουζουξίδικο το γνωστό. Δηλαδή πού να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό σε μια ευνοούμενη δημοκρατία της Ευρώπης; (…) Ωραία, έχασα μια κομματική μάχη σε ένα μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας. Ε, τι να κάνω ρε παιδιά; Να πάρω και εγώ μπράβους της νύχτας; Αφού δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το ποιόν μου».

Για κόμμα Καρυστιανού

«Για την κατάργηση του άρθρου 86, το έχω πει από τότε που ήμουν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, συμφωνούμε πλήρως. Είναι προσωπικό θέμα τι κινητοποιεί κάποιον για να πολιτευτεί. Όλοι μας έχουμε διαφορετικά κίνητρα. Για μένα ήταν ένα αποτύπωμα αυτό που έγινε στα Τέμπη, είπα τι στο καλό πρέπει να κάνω κάτι εδώ πέρα. Όταν είδα τα Τέμπη και την κοροϊδία… Τώρα για την κυρία Καρυστιανού είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να κατηγορούμε το ερέθισμα, αυτό το οποίο σε κάνει να θες να πας στο επόμενο βήμα. Τώρα αφού το κάνεις αυτό, επειδή δεν έχουμε προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα, αυτό που χρειάζεται είναι κομματική δομή. Με ψηφοδέλτια, με λίστες, κτλ. Να δημιουργήσει ένα κόμμα, όπως όλοι όσοι πολιτεύονται. Εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικά κινήματα, είμαστε παράλληλα.

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τη χρήση ναρκωτικών

«Εγώ όταν μίλησα για αυτό στο βιβλίο μου, αναφέρθηκα σε μία προσωπική δύσκολη στιγμή και το έκανα ως παρότρυνση στους νέους ότι δεν πρέπει να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Όχι διαφήμιση του πόσο καλά πέρασα. Αυτό είναι επικίνδυνο ως μήνυμα. Δεν πρέπει να μιλάμε για τα ναρκωτικά με χαλαρό τρόπο. Για ζητήματα όπως την κάνναβη, το κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί».

Αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη «μετά Τσίπρα εποχή»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, αρχικά τον ενέπνευσε ως πολιτικό πρόσωπο: «Με ενέπνευσε ως άνθρωπος. Ήταν προσιτός, ανθρώπινος, χωρίς την απόσταση της εξουσίας».

Ωστόσο, σημείωσε ότι πλέον η πολιτική συζήτηση πρέπει να προχωρήσει: «Η χώρα πρέπει να συζητήσει για τη μετά Μητσοτάκη και τη μετά Τσίπρα εποχή. Αυτή η εποχή θα έρθει μετά τις επόμενες εκλογές, είτε το θέλουμε είτε όχι».

Αναφορικά με τα χρήματα που δάνεισε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα μέρος πήρα πίσω. Υπάρχουν άλλα έξοδα τα οποία δεν έχω πάρει. Μετά υπάρχουν άλλα έξοδα που έχουν γίνει και πρέπει να καταγραφούν. Δεν ζήτησαν οι ίδιοι να μου επιστρέψουν τα χρήματα που έβαλα».

Σχετικά με την ύπαρξη τρολ στο κόμμα και την έμμισθη απασχόλησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «σε μία Πολιτική Γραμματεία όντως έμαθα ότι υπήρχαν και λειτουργούσαν υπό την προηγούμενη ηγεσία και το έμαθα από τα στελέχη που πρόσκειντο σε αυτή.»

Σε σχέση με τα τα όσα έχουν ειπωθεί για «μαύρα ταμεία», τόνισε: «Είμαι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα να του δώσω στοιχεία. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν με έχει προσεγγίσει ποτέ κανένας εισαγγελέας να του δώσω τα στοιχεία».