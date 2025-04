Καταδικάζει η Ελλάδα τη ρωσική επίθεση στο Σούμι: «Επειγόντως κατάπαυση του πυρός»

Βαθιά θλίψη και συλλυπητήρια για τη νέα τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στην Ουκρανία «από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην πόλη Σούμι, αυτή την Κυριακή των Βαΐων», εξέφρασε με ανάρτησή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η βία πρέπει να τελειώσει», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και προστίθεται ότι «απαιτείται κατεπειγόντως κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Αυτή η βία πρέπει να τελειώσει. Απαιτείται επειγόντως η κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

