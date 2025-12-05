Καταπέλτης ο Αλέκος Αλαβάνος για τον Αλέξη Τσίπρα: «Έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες»

Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», αλλά και το ενδεχόμενο να φτιάξει νέο κόμμα, σχολίασε αυστηρά ο Αλέκος Αλαβάνος.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα», τόνισε ο Αλέκος Αλαβάνος μιλώντας στην εκπομπή «Στο Δια Ταύτα» του Ertnews.

Σχετικά με το ότι τον πρότεινε για διάδοχό του, υποστήριξε πως ήταν μία λάθος πράξη.

«Προσπαθήσουμε να κάνουμε με τόλμη μια ηγεσία νεολαιίστικη. Από τον πρόεδρο, τα κεντρικά στελέχη κλπ», είπε αρχικά και τόνισε ότι έπεσε έξω. «Άλλο πράγμα περίμενα εγώ. Μπορούσα να περιμένω ότι η Αριστερά θα είναι η Αριστερά των τρίτων μνημονίων. Δεν μπορούσα».

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται προδοσία από τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε: «Δεν με ενδιαφέρει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό, όπου τραβάνε τον ελληνικό λαό σε διαταγές που μας δώσανε τα αφεντικά».

«Δεν νομίζω ότι δείχνει μια πολιτική που είναι διαφορετική από τις πολιτικές των άλλων κομμάτων. Η Ελλάδα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, όπου σχεδόν έχει διαμορφωθεί μια ομοιογένεια των κομμάτων που έρχονται από τη Δεξιά. Δεν μιλάω για άκρα δεξιά, ας το πούμε. Και φτάνουμε με τις ομάδες εκείνες που αυτοονομάζονται αριστεροί αλλά δεν είναι αριστεροί», σχολίασε για την δημιουργία νέου κόμματος.

Γιώργος Σιαδήμας: Είμαστε λίγες ώρες μετά και την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα της «Ιθάκης» και μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά για πολλούς πάτησε το κουμπί για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Αλέκος Αλαβάνος: Εντάξει, μπορεί να κάνει και άλλο κόμμα και μετά το άλλο κόμμα, να κάνει άλλο κόμμα παραπέρα. Δεν νομίζω όμως ότι δείχνει μια πολιτική που είναι διαφορετική από τις πολιτικές των άλλων κομμάτων. Η Ελλάδα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, όπου σχεδόν έχει διαμορφωθεί μια ομοιογένεια των κομμάτων που έρχονται από τη Δεξιά. Δεν μιλάω για άκρα δεξιά, ας το πούμε. Και φτάνουμε με τις ομάδες εκείνες που αυτοονομάζονται αριστεροί αλλά δεν είναι αριστεροί.

Γιώργος Σιαδήμας: Άρα δεν κομίζει το νέο;

Αλέκος Αλαβάνος: Τώρα τι νέο κομίσει; Το πρώτο που έχει να κάνει δεν ξέρω αν το έκανε σε αυτή την συγκέντρωση είναι όπως είναι πάνω στην οθόνη που ήταν η οθόνη και ξέρω πώς είναι. Να γονατίσει και να πει συγνώμη. Να γονατίσει και να πει συγνώμη διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα. Και δεν περίμενε ποτέ κανείς ένα κόμμα το οποίο προερχόταν από την Αριστερά ή ήταν αριστερό, ακόμη περισσότερο ότι θα υιοθετούσε τις απόψεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα μας και μάλιστα όχι απλώς τις υιοθετούσε, τις εφάρμοσε. Δεν σηκώνει μια τέτοια Αριστερά στην Ελλάδα. Αν δείτε τα ανάλογα πρακτικά της Πορτογαλίας θα δείτε ότι αξιοποιώντας τα εσωτερικά της δικαστήρια δεν επέτρεψε να περάσουν αυτές οι αλλαγές. Είναι ντροπή, είναι λύπη. Και αν θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο, να πουν ότι τελικά αυτό ήταν μια κωμωδία, στην πραγματικότητα είναι μια τεράστια ευθύνη.

Γιώργος Σιαδήμας: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει και χθες το επανέλαβε ότι πήραμε μια διαλυμένη οικονομία το 2015. Έτσι λέει ο ίδιος και το 2018 βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια.

Αλέκος Αλαβάνος: Σοβαρά; Είναι η δύναμη που μας έβγαλε από τα μνημόνια; Ακόμη είμαστε μέσα στα μνημόνια και υπάρχουν ακόμη επιταγές που έχουν γίνει από τις Βρυξέλλες, οι οποίες συνεχίζουν και εφαρμόζονται μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως.

Γιώργος Σιαδήμας: Στην κριτική που δέχεται το ανέφερε χθες και στην παρουσίαση του βιβλίου του είπε εκτός των άλλων πως «δεν είμαι απλώς αμετανόητος. Είμαι υπερήφανος».

Αλέκος Αλαβάνος: Είναι κρίμα. Είναι κρίμα από τον Θεό. Τι να σας πω; Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχει εκμηδενιστεί η πολιτική ζωή στην Ελλάδα, κυρίως με τα τρία μνημόνια που τα τρία κόμματα που πέσανε μέσα στην παγίδα. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και η πιο ακραία περίπτωση ήταν του κόμματος αυτού που παρουσιαζόταν ως Αριστερά που υιοθέτησε και γονάτισε μπροστά στους ξένους σε ένα πρόγραμμα που ήτανε το χειρότερο από τα τρία.

Γιώργος Σιαδήμας: Το βιβλίο το έχετε διαβάσει; Σκοπεύετε να το διαβάσετε;

Αλέκος Αλαβάνος: Όχι. Έχω καμιά χιλιάδα βιβλία, τα οποία τα περισσότερα θα τα διαβάσω στην κόλαση, στον παράδεισο, αλλά δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει παρότι είχε αναφορές και σε εμένα. Κάποιος μου έδωσε μια εφημερίδα που έγραφε αυτά τα κομμάτια.

Γιώργος Σιαδήμας: Αν γυρίσουμε χρόνια πίσω. Εσείς πώς σκεφτήκατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει επικεφαλής τότε;

Αλέκος Αλαβάνος: Κοιτάξτε, εγώ κάπου είχα μια κόπωση, παρότι ήταν μία προεδρία την οποία έκανα και έτσι είπα ότι θα παραιτηθώ από αυτή τη θέση και σκέφτηκα ότι επειδή χρειαζότανε μία μεγάλη ανασυγκρότηση στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και όχι μόνο σε αυτό που λεγόταν ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, αλλά και σε άλλα κόμματα. Είπα ότι ας προσπαθήσουμε να κάνουμε με τόλμη μια ηγεσία νεολαιίστικη. Από τον πρόεδρο, τα κεντρικά στελέχη κλπ. Ναι, έπεσα έξω, έπεσα έξω. Άλλο πράγμα περίμενα εγώ. Μπορούσα να περιμένω ότι η Αριστερά θα είναι η Αριστερά των τρίτων μνημονίων. Δεν μπορούσα.

Γιώργος Σιαδήμας: Μέσα στο βιβλίο λέει κιόλας ότι ναι, τον προωθήσατε, τον επιλέξατε, αλλά συνάμα δεχόταν και πόλεμο από εσάς στο ενδιάμεσο.

Αλέκος Αλαβάνος: Κοιτάξτε, πολέμους δεν κάνω. Προσπαθώ να μην κάνω πολέμους. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία, όσα μειονεκτήματα κι αν έχει, έχει πολλά μειονεκτήματα.

Γιώργος Σιαδήμας: Αλλά κι εσείς για να τον επιλέξετε μπορεί να είδατε κάτι πάνω του;

Αλέκος Αλαβάνος: Έβλεπα μια δραστηριότητα κλπ. Αλλά είδα τα αποτελέσματα όπου αν θέλετε απάντησε μετά από όλα αυτά και ο ελληνικός λαός. Είχε βγει, κατάφερε γιατί είχε απελπιστεί από το πρώτο μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας, από το δεύτερο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ και τώρα παρουσιάστηκε το πρόβλημα σε άλλο. Μία πολιτική δύναμη αντιστάθηκε. Αλλά νομίζω ότι κάπου αυτό περιορίστηκε. Και αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το οποίο δεν δέχτηκε κανένα από τα τρία μνημόνια. Προσπάθησε να παλέψει, όπως και μικρότερες οργανώσεις, άλλες τις ριζοσπαστικές της αριστεράς και μη κοινοβουλευτικές. Και εν πάση περιπτώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σεβάστηκε την τιμή του και είναι στον ιστορικό της νέας Ελλάδας είναι μια δύναμη που τουλάχιστον αντιστάθηκε.

Γιώργος Σιαδήμας: Αισθάνεστε προδομένος από τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, μετά που πέρασαν τόσα χρόνια;

Αλέκος Αλαβάνος: Δεν με ενδιαφέρει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό, όπου τραβάνε τον ελληνικό λαό σε διαταγές που μας δώσανε τα αφεντικά. Οι κάτοχοι της Ελλάδος, πράγμα το οποίο γίνεται με άλλο τρόπο σήμερα με τον Μητσοτάκη, με τον ήπιο τρόπο και θα έλεγα ότι είναι μια πολύ πολύ λαθεμένη κίνηση της Ελλάδος και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές αυτό έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη να γονατίσουν σε μια συγκέντρωση σαν κι αυτή που κάνανε χθες, ας πούμε, να γονατίσει και να πει συγχωρήστε με.

Γιώργος Σιαδήμας: Στον εξώστη εκεί του θεάτρου στο Παλλάς, κάθισαν πρώην σύντροφοί του. Ήταν ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάμελλος, ο επικεφαλής της Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης, ο κ. Δραγασάκης, βουλευτές και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε τι συζητήθηκε για το γεγονός ότι έκατσαν στον εξώστη και δεν ήταν στην πλατεία κάτω.

Αλέκος Αλαβάνος: Αυτά είναι παιχνίδια, πολιτικάντικα παιχνίδια. Προβάλλω αυτόν τον άλλον που τον πρόβαλα, τον έχω βάλει πια στη γωνία. Όμως και αυτοί που είναι στον εξώστη και ένας-δύο που εκείνη την ώρα μπορεί να έχουν βρεθεί στην τουαλέτα ή οπουδήποτε αλλού, οφείλουν και αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Οφείλουν και μου κάνει εντύπωση ότι είναι ένας πολύ μικρός αριθμός που δεν δέχθηκε να προχωρήσει. Ήταν αυτή η ομάδα που διαμόρφωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και μπορείς να τους πεις ότι είστε έντιμοι, είστε έντιμοι και επίσης αγαπάτε την Αριστερά. Δεν τη χρησιμοποιείτε απλώς ως εργαλείο αλίευσης ψηφοφόρων.

Γιώργος Σιαδήμας: Κλείνοντας, επειδή επιμένετε πολύ στην Αριστερά, τι είναι αυτό που για εσάς χρειάζεται αυτή την ώρα στο πολιτικό σκηνικό;

Αλέκος Αλαβάνος: Ναι, αυτό που λέτε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει όλη την πορεία της Ελλάδας. Γενικά οι καθυστερήσεις και η εξαφάνιση της Αριστεράς έχει ένα γενικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα ή και γενικό κρατικό χαρακτήρα, εκτός από κάποιες περίεργες κινήσεις όπως αυτή που έγινε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Χιλή, 35 χρονών παιδί ήταν, είναι ή είναι και τώρα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλες αντιστάσεις για να κάνει αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να γίνει και στην Ελλάδα. Και υπάρχει μια δύναμη της Αριστεράς, οι οποίοι δεν λένε ίσως ότι είμαστε αριστεροί, όπως είχαμε εμείς στη γενιά μου αυτό το όραμα της Αριστεράς, αλλά έχουν καταλάβει τις πολύ μεγάλες ανατροπές που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και στον κοινωνικό τομέα, αλλά και στον επιστημονικό τομέα και στον οικονομικό τομέα. Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες η χώρα μας και νομίζω ότι προερχόμαστε από έναν ιστορικό λαό, ο οποίος απέκτησε τον χαρακτήρα του διότι ξεπέρασε όλο το παρόν εκείνης της εποχής με όλη τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την κινητικότητά του, την οικονομία του, που είχε η αρχαία Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται να γίνει και εδώ πέρα.