Καταριανοί με κελεμπίες στη Βουλή: Γιατί βρέθηκαν στα έδρανα της Ολομέλειας

Με παραδοσιακές κελεμπίες γέμισε σήμερα (21.05.2026) η Βουλή, καθώς κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα έδρανα κάθισαν άνδρες με αραβικές φορεσιές.

Η εικόνα των ανδρών με τις αραβικές φορεσιές στη Βουλή παραξένεψε τους πάντες, καθώς κανείς δεν περίμενε μια τέτοια επίσκεψη.

Οι άνδρες με τις κελεμπίες ήταν η επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα του Κράτους του Κατάρ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα από τις 20 μέχρι τις 23 Μαΐου.

Την υποδοχή των Καταριανών αξιωματούχων ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος και τους καλωσόρισε.