Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
«Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του στους πολίτες της Σπάρτης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του, το μεσημέρι της Πέμπτης (21.5.26).

«Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη.

«Η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα. Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον. Τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα αντιμετωπίζουμε κύμα ακρίβειας. Η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής», υπογράμμισε.

«Η αξιοπιστία των πολιτικών κρίνεται από το αποτέλεσμα και τη συνέπεια», σχολίασε και πρόσθεσε: «Να ξαναδούμε τι είπαμε το 2023 και τι υλοποιήσαμε. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε».

«Κάνω συστηματικά περιοδείες εδώ και 7 χρόνια, βρίσκομαι συνέχεια κοντά στους πολίτες και δεσμεύομαι πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους», συμπλήρωσε.

 «Δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου να εγκαινιάσουμε τα έργα αποκατάστασης στο Μυστρά. Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε , αυτή η παράταξη τιμά την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων», είπε.

