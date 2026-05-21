Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ που είχαν πάρει επιτήδειοι επιστράφηκαν επί θητείας μου»

Για μια διαχρονική επιδοματοφαγία έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός στην ομιλία του κατά τη συζήτηση στη Βουλή για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Σπήλιος Λιβανός τόνισε ότι το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διαχρονική επιδοματοφαγία, δηλαδή η εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος από επιτήδειους εις βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθήθηκε σαφής πολιτική κατεύθυνση: περισσότεροι έλεγχοι, ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, διαφάνεια, διασταυρώσεις και προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτήδειους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της θητείας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην Υπουργός σημείωσε ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης επιχειρεί να του αποδώσει διαχειριστική ευθύνη για ατομικές πληρωμές παραγωγών, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πολιτική εποπτεία και όχι αρμοδιότητα έγκρισης μεμονωμένων πληρωμών ή διαχείρισης επιμέρους φακέλων.

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δική του συνομιλία, υπόδειξη ή γνώση για τις συγκεκριμένες επικοινωνίες.

Επισήμανε άλλωστε ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία ή παρατυπία από τους συνεργάτες του γραφείου του, αφού οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, με πραγματική παραγωγή, πραγματικά χωράφια και ζώα, καθώς και προσπάθειες επίλυσης διοικητικών, τυπικών ή γραφειοκρατικών ζητημάτων μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν καταγράφει την παραμικρή ζημία!

«Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά απάντηση από το κράτος. Ο πραγματικός παραγωγός έχει δικαίωμα να ζητά δίκαιη εξέταση. Η σαφής γραμμή είναι μία: θεσμική βοήθεια μέσα στους κανόνες, ποτέ εξαίρεση από τους κανόνες», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Βουλή οφείλει να εστιάσει στην ουσία της υπόθεσης. Ποιοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, ποιοι πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν, ποια κενά αξιοποιήθηκαν και πώς θα προστατευθούν στο μέλλον οι πραγματικοί παραγωγοί.

«Η πολιτική ζωή του τόπου θα κερδίσει όταν επικεντρώνεται στα μείζονα. Στην εξυγίανση των θεσμών. Στη στήριξη των έντιμων παραγωγών. Στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στη διαφάνεια. Στη λογοδοσία. Στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος», κατέληξε.

