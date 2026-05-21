Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη – Πυρετώδεις προετοιμασίες στο «Ολύμπιον»

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν πάνω από 2000 άτομα
Μαρία Καρυστιανού: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη – Πυρετώδεις προετοιμασίες στο «Ολύμπιον»
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού που από την Θεσσαλονίκη θα κάνει την πρώτη της εκδήλωση για το νέο κόμμα της. Η μητέρα της Μάρθης, που ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, θα κάνει επίσημα την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας, στις 18.30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους.

Σε μήνυμα – κάλεσμα που έκανε εχθές Πέμπτη 20.05.2026 μέσα από τα social media η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το στίγμα της και ζήτησε από τον κόσμο να στηρίξει την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.

 

«Πυρετώδεις» διαδικασίες στην πλατεία Αριστοτέλους

Στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες καθώς αναμένονται πάνω από 2000 άτομα στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Για να μπορέσουν όλοι όσοι αναμένεται να παρευρεθούν να δουν την εκδήλωση, έχει στηθεί εξέδρα και γιγαντοοθόνη έξω από τον κινηματογράφο, αφού δεν θα χωρέσουν όλοι μέσα στην αίθουσα, με τις διαδικασίες να είναι πυρετώδεις.

Η επιλογή της Πλατείας Αριστοτέλους για την επίσημη παρουσίαση του κόμματος μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Στην πόλη αυτή έζησε για χρόνια πριν εγκατασταθεί στην Αθήνα, όπου πλέον επικεντρώνεται στην πολιτική της πορεία και στη μάχη για την είσοδο του νέου πολιτικού φορέα στη Βουλή.

olympion karystianou olympion karystianou olympion karystianou olympion karystianou

Η ιδρυτική διακήρυξη φαίνεται πως θα δείξει ξεκάθαρα ποιες είναι οι ιδέες και οι πολιτικές θέσεις του νέου σχήματος. Τον τελευταίο καιρό, η Μαρία Καρυστιανού προσπαθεί να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, χωρίς να δίνει σημασία στους κλασικούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε «αριστερά» και «δεξιά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
144
123
87
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Δένδιας από Κέρκυρα: Χρέος μας η διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας
Στις επετειακές εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε την ιστορική μνήμη με το σημερινό καθήκον απέναντι σε «οιεσδήποτε επιβουλές»
Νίκος Δένδιας, Κέρκυρα
«Καρφί» Κακλαμάνη σε Ανδρουλάκη για επιστολική ψήφο: «Ας ξέρουμε πόσες φορές την έχει χρησιμοποιήσει το κόμμα μας»
Ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ψηφοφορία στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, παραθέτοντας στοιχεία για τη χρήση της επιστολικής ψήφου από όλες τις ΚΟ
Νικήτας Κακλαμάνης
Παύλος Γερουλάνος για υποκλοπές: Η ΝΔ φωνάζει ένοχη, και το κάνει μόνη της
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα προγραμματικών συγκλίσεων, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΠ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας
Παύλος Γερουλάνος
Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας
«Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε» είπε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του στη Σπάρτη
Κυριάκος Μητσοτάκης, Συνέδριο ΝΔ
Newsit logo
Newsit logo