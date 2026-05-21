Μαρία Καρυστιανού: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη – Πυρετώδεις προετοιμασίες στο «Ολύμπιον»

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού που από την Θεσσαλονίκη θα κάνει την πρώτη της εκδήλωση για το νέο κόμμα της. Η μητέρα της Μάρθης, που ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, θα κάνει επίσημα την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας, στις 18.30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους.

Σε μήνυμα – κάλεσμα που έκανε εχθές Πέμπτη 20.05.2026 μέσα από τα social media η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το στίγμα της και ζήτησε από τον κόσμο να στηρίξει την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.

«Πυρετώδεις» διαδικασίες στην πλατεία Αριστοτέλους

Στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες καθώς αναμένονται πάνω από 2000 άτομα στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Για να μπορέσουν όλοι όσοι αναμένεται να παρευρεθούν να δουν την εκδήλωση, έχει στηθεί εξέδρα και γιγαντοοθόνη έξω από τον κινηματογράφο, αφού δεν θα χωρέσουν όλοι μέσα στην αίθουσα, με τις διαδικασίες να είναι πυρετώδεις.

Η επιλογή της Πλατείας Αριστοτέλους για την επίσημη παρουσίαση του κόμματος μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Στην πόλη αυτή έζησε για χρόνια πριν εγκατασταθεί στην Αθήνα, όπου πλέον επικεντρώνεται στην πολιτική της πορεία και στη μάχη για την είσοδο του νέου πολιτικού φορέα στη Βουλή.

Η ιδρυτική διακήρυξη φαίνεται πως θα δείξει ξεκάθαρα ποιες είναι οι ιδέες και οι πολιτικές θέσεις του νέου σχήματος. Τον τελευταίο καιρό, η Μαρία Καρυστιανού προσπαθεί να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, χωρίς να δίνει σημασία στους κλασικούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε «αριστερά» και «δεξιά».