ΠΑΣΟΚ: 4 πρώην βουλευτές στα 29 νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης – Όλα τα ονόματα

Στα 29 νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης περιλαμβάνονται δύο πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ένας πρώην βουλευτής του Ποταμιού και μία πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25
ΠΑΣΟΚ, γραφεία Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Τέσσερις πρώην βουλευτές περιλαμβάνονται στα 29 νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη (21.5.26).

Στα νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και Λεονάρδος Χατζηανδρέου, ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού, Κυριάκος Χαρακίδης και η πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25, Αγγελική Αδαμοπούλου.

Αναλυτικά, τα νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην βουλευτής ΜέΡΑ25 

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην βουλευτής Αχαΐας

Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην βουλευτής «Το Ποτάμι»

Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην βουλευτής, πρώην δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή

