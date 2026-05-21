Χαμός με Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη στη Βουλή: «Είσαι αρνητής της Γενοκτονίας των Ποντίων» – «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή»

Νέα αντιπαράθεση προκλήθηκε στη Βουλή ανάμεσα στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υπουργό και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντίστοιχα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας το λόγο είπε απευθυνόμενη στον Δημήτρη Καιρίδη: «Αισθάνομαι οίκτο. Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεστε τους θεσμούς. Σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να υπερασπίζεστε την κυβέρνηση. Και ο Καιρίδης ο οποίος αρνείται την γενοκτονία των Ποντίων και λέει ότι είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Χθες μπαζώσατε την εξέταση του διοικητή της ΕΥΠ. Ο Καιρίδης μας είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει αδίκημα και είναι όλοι αθώοι. Τα ίδια λέγατε και στη δίκη των Τεμπών για τον Καραμανλή. Τα ίδια λέγατε και για τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Και ο Λαζαρίδης το τερμάτισε λέγοντας ότι είναι σκευωρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απαντώντας επί προσωπικού ο Δημήτρη Καιρίδης τόνισε: «Τώρα που είσαστε υπόδικη επιτρέψτε μου να σας προστατεύσω. Όλα αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος το 2019 και κατέληξε στη φυλακή. Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς με αυτά τα χρυσαυγίτικα που ήρθατε να μας πείτε. Ντροπή και αίσχος».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε και πάλι το λόγο λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο φασισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Έχει τον σεξισμό και τον ακραίο ρατσισμό που ζούμε από την κυβέρνηση. Όποιος τολμάει να κατηγορήσει όσους αγωνίζονται κατά του φασισμού και του ναζισμού εσείς που έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής στο κόμμα σας στην κυβέρνηση και την ΚΟ σας επιδεικνύετε απύθμενο θράσος».

Ανταπαντώντας ο κ. Καιρίδης είπε: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ύβρη που εκστόμισε η συγκεκριμένη αρχηγός. Με θίγει προσωπικά ως Πόντιο. Προσέξτε τα φασιστικά γιατί το να λέτε ότι δεν είστε δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Όλα αυτά που είπατε τα έχουν πει εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος».