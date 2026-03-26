Κατώτατος μισθός: «Ανεπαρκής αύξηση» και «κοροϊδία» λέει η αντιπολίτευση

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού, με το σύνολο σχεδόν των παρεμβάσεων να κινείται στον άξονα ότι η ενίσχυση που εξαγγέλθηκε δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών. Από τη Χαριλάου Τρικούπη έως τον Περισσό και από τη Νέα Αριστερά έως τη Νίκη, το βασικό επιχείρημα είναι κοινό: ότι η ονομαστική αύξηση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει το βάρος της ακρίβειας και τη διαρκή υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης.

Το ΠΑΣΟΚ, διά του Παύλου Χρηστίδη, έδωσε έμφαση στη συνολική εικόνα της οικονομίας και όχι μόνο στο ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό αυτής καθαυτής. Ο βουλευτής αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπεύθυνος του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του πρωθυπουργού «επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ», παραπέμποντας σε ευρωπαϊκά στοιχεία για την αγοραστική δύναμη και το επίπεδο των αμοιβών στην Ελλάδα. Στην ίδια γραμμή, περιέγραψε μια κοινωνική πραγματικότητα που, κατά την ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, επιβαρύνεται ολοένα περισσότερο από το κόστος στέγασης, τον κίνδυνο φτώχειας και τη δυσκολία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε έτσι να εντάξει την κυβερνητική εξαγγελία σε ένα ευρύτερο αφήγημα οικονομικής ασφυξίας, υποστηρίζοντας ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων». Παράλληλα, αντιπαρέβαλε το δικό της πολιτικό στίγμα, επαναφέροντας το αίτημα για ελεύθερες διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και για προσδιορισμό του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η συζήτηση για τους μισθούς δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συνολική αρχιτεκτονική της αγοράς εργασίας και από την ανάγκη, όπως υποστηρίζει, για πιο δίκαιη ανάπτυξη.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ψίχουλα» η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος από το βήμα της Ολομέλειας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού «ψίχουλα» σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η εξαγγελία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και διερωτήθηκε «τι ακριβώς καλύπτουν 40 ευρώ μεικτά τον μήνα, όταν οι εργαζόμενοι έχουν ήδη χάσει πολλαπλάσια από την ακρίβεια;». Παράλληλα, επέμεινε ότι οι πολίτες δηλώνουν πως ζούσαν καλύτερα το 2019, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απουσία πολιτικής βούλησης να δώσει ουσιαστικές λύσεις, ενώ συνέδεσε την κριτική του με τις επιβαρύνσεις από την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση και τα υπερκέρδη που, όπως είπε, συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

ΚΚΕ για κατώτατο μισθό: «Αύξηση κοροϊδία»

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινήθηκε το ΚΚΕ, το οποίο έκανε λόγο για «αύξηση κοροϊδία», υποστηρίζοντας ότι η νέα αναπροσαρμογή καταδικάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους να επιβιώνουν με καθαρές αποδοχές που δεν επαρκούν απέναντι στο κύμα ακρίβειας. Στην ανακοίνωσή του, ο Περισσός συνέδεσε ευθέως την κυβερνητική πολιτική με τις συνέπειες του πολέμου, τις πληθωριστικές πιέσεις και, όπως τονίζει, τη διεύρυνση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Υποστηρίζεται δε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, αλλά χρησιμοποιεί την ίδια την κρίση ως ευκαιρία για να ενισχύσει ένα μοντέλο που συμπιέζει τους μισθούς προς τα κάτω.

Το ΚΚΕ στέκεται ιδιαίτερα και σε επιμέρους πτυχές της αγοράς εργασίας, όπως το επίδομα ανεργίας, τις τριετίες και τις κλαδικές συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική ρητορική περί συνολικής βελτίωσης διαψεύδεται από την πραγματική θέση των εργαζομένων. Ειδική αναφορά κάνει και στη λεγόμενη «Κοινωνική Συμφωνία», υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμησή του πως διαμορφώνεται ένας μηχανισμός συμπίεσης και των κλαδικών μισθών προς τα επίπεδα του κατώτατου. Το ΚΚΕ επαναφέρει ως πολιτική απάντηση την ενίσχυση του εργατικού κινήματος, τη διεκδίκηση μεγάλων αυξήσεων και τη λήψη άμεσων μέτρων κατά της ακρίβειας.

Για εμπαιγμό των πολιτών κάνει λόγο η ΝΙΚΗ

Αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος μίλησε επίσης για αύξηση «κοροϊδία» και για «εμπαιγμό των πολιτών» που βιώνουν καθημερινά το βάρος της ακρίβειας. Ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε ότι το ποσό που ανακοινώθηκε έχει ήδη εξανεμιστεί από τις ανατιμήσεις, επαναφέροντας και εκείνος το ζήτημα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Αύξηση «απάτη» λέει η Νέα Αριστερά

Από την πλευρά της, η Νέα Αριστερά επέλεξε να δώσει έμφαση στη διαφορά ανάμεσα στα μεικτά και στα καθαρά ποσά, χαρακτηρίζοντας την αύξηση «απάτη» και υποστηρίζοντας ότι η πραγματική ωφέλεια για τον εργαζόμενο είναι οριακή. «Ο κ. Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις-απάτη», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, επιμένοντας ότι από τα περίπου 40 ευρώ μεικτά, στην πράξη μένουν στην τσέπη των εργαζομένων μόλις λίγα ευρώ την εβδομάδα. Η διατύπωση ότι πρόκειται για «0,92 ευρώ τη μέρα» συμπυκνώνει τη βασική γραμμή της κριτικής της: ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη μια ενίσχυση που δεν αλλάζει τη βιωμένη πραγματικότητα.

Η Νέα Αριστερά συνδέει, μάλιστα, την κριτική της με τη συνολική λειτουργία της αγοράς εργασίας, επιμένοντας στην απουσία συλλογικών συμβάσεων και πραγματικών διαπραγματεύσεων, αλλά και με τον κίνδυνο νέου κύματος ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά. Στην ίδια γραμμή, θεωρεί ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την κρίση ως πεδίο πολιτικής διαχείρισης, διατηρώντας χαμηλούς μισθούς και προσφέροντας, όπως λέει, «ψίχουλα» ως αντιστάθμισμα.