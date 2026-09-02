Πλεύρης από τη Σάμο: Μεταφορές από την Κρήτη μόνο για καταγραφή – Χαμηλά η πληρότητα της δομής

Τη διαβεβαίωση ότι η Σάμος δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί από τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι μεταφορές πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν συνεπάγονται παραμονή των μεταφερόμενων στη δομή της Σάμου.

Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι το υπουργείο παραμένει δεσμευμένο στην αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία κατά τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών.

Περισσότερες οι αποχωρήσεις από τις αφίξεις

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση καταδεικνύουν, σύμφωνα με το υπουργείο, ότι το ισοζύγιο στη Σάμο παραμένει αρνητικό.

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Εως τις 31 Αυγούστου είχαν καταγραφεί στο νησί περίπου 2.400 αφίξεις, ενώ την ίδια περίοδο είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2.900 αποχωρήσεις. Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αποτυπώνει την πολιτική περιορισμού της παραμονής στη δομή και μεταφοράς προς δομές της ενδοχώρας.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι κάθε μεταφορά από την Κρήτη προς τη Σάμο, όταν απαιτείται για τη διαδικασία καταγραφής, θα συνοδεύεται από αντίστοιχες αποχωρήσεις προς δομές της ενδοχώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πληρότητα της δομής της Σάμου θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, προκειμένου να μην προκύψει νέα επιβάρυνση για το νησί και την τοπική κοινωνία.

Η συνάντηση με τους εκπροσώπους της Σάμου

Στη συνάντηση με τον υπουργό συμμετείχαν ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγεωργίου, ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μαυρατζώτης και ο βουλευτής Σάμου της Νέας Δημοκρατίας Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπυρίδων (Σπύρος) Σταθούλης, ο πρώην δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για συνεχή συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφέρειας και των δύο δήμων της Σάμου, με στόχο τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.