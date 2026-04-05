Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παραιτούμαι από τη βουλευτική μου ασυλία – Καμία εμπλοκή σε αδίκημα»

«Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου»
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε ανάρτησή του σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει πως «Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα».

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είπε επίσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Κεφαλογιάννη:

«Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου.

Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος.

Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κώστας Σκρέκας ζήτησε την άμεση άρση της ασυλίας του από την Παρασκευή: «Δεν θα επιτρέψω η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη»
«Η πράξη μου υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης» αναφέρει ο Κώστας Σκρέκας
Κώστας Σκρέκας
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Σκρέκας ζητούν άμεση άρση της βουλευτικής ασυλίας και αρνούνται κάθε εμπλοκή
Τόσο οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, όσο και ο πρώην Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ ζητούν την πλήρη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη των υποθέσεων που τους αφορούν
Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Σκρέκας
Κώστας Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία και ζητώ έρευνα από τη Δικαιοσύνη
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημειώνει ότι η ανάμιξή του αφορούσε μία ενδεχόμενη - όπως υποστηρίζει - απώλεια επιδότησης ενός συντοπίτη του γεωργού ύψους μόλις 429,28 ευρώ
Ο Κώστας Τσιάρας
