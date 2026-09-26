Διπλωματική πηγή: Η ένταξη της Τουρκίας σε ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς δεν μπορεί να προχωρήσει όσο υφίσταται το casus belli

Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο, με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία τονίζοντας πως «ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η Άγκυρα δεν μπορεί να ενταχθεί σε ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς όσο υφίσταται το casus belli.

Σύμφωνα με την διπλωματική πηγή, η προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα έχει «μεγάλο λόγο» στη διαδικασία επιλογής του ΓΓ, καθώς καλείται να αναζητήσει τη σύνθεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Η Αθήνα έχει ήδη διαμορφώσει άποψη για τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις θέσεις αρχής της, ενώ προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των μονίμων μελών.

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Για την Τουρκία, η ίδια πηγή τόνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας «ουδέποτε έπαψαν», υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα «παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις».

Οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού Δομημένου διαλόγου (ΜΟΕ, Πολιτικός διάλογος, Θετική ατζέντα) συνεχίζονται, ενώ τονίσθηκε ότι «ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί» και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Τούτο ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά.

Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις «βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση».

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Για το Κυπριακό, εκτίμησε ότι υπάρχει «μεγάλη κινητικότητα» αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε εν προκειμένω λόγο για «μη παραγωγική τοποθέτηση» του Τούρκου Προέδρου, παρά την πιο ήπια στάση της ‘Αγκυρας στα ελληνοτουρκικά.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί ένα καλύτερο momentum για την επίλυση του Κυπριακού που θα κληρονομήσει ο νέος Γενικός Γραμματέας. Ως προς την επιδίωξη της Τουρκίας να συμμετάσχει σε ευρύτερους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, τόνισε ότι για την Αθήνα πρόκειται για ζήτημα αρχής, σημειώνοντας ότι «αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όσο υφίσταται απειλή πολέμου».

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται για την ενεργειακή ασφάλεια. «Όλοι είναι σε κατάσταση μεγάλης ανησυχίας», ανέφερε η πηγή, σημειώνοντας ότι απαιτείται πρόνοια ακόμη και για ενδεχόμενη παρατεταμένη κρίση. Για την Ελλάδα, πάντως, «δεν υπάρχει θέμα επάρκειας» για τον φετινό χειμώνα λόγω των υφιστάμενων αποθεμάτων.

Δίαυλος με το Ιράν

Για τις σχέσεις με το Ιράν και τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Ιρανό ομόλογο του, η Αθήνα διατηρεί «διαρκή δίαυλο επικοινωνίας», χωρίς όμως αισιοδοξία για άμεση ειρήνευση στην περιοχή, καθώς η ιρανική πλευρά «δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από βασικά αιτήματά της». Τονίστηκε ότι κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών «μεταφέρθηκαν οι ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοϊας και τη θαλάσσια ασφάλεια».

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς επαφές στη Νέα Υόρκη, η πηγή σημείωσε ότι η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλο αριθμό αιτημάτων για συναντήσεις, με την Αθήνα να επιδιώκει επαφές ιδιαίτερα με χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Έκανε ειδική αναφορά στην Ινδία και τη Βραζιλία και στο Πακιστάν, στην προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αποτυπώματος στη Λατινική Αμερική, καθώς και σε συναντήσεις με την Ερυθραία, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Σομαλία και την Αίγυπτο. Για την Αλγερία επισήμανε τη σημασία της «ως ενεργειακού εταίρου», ενώ για τη Σομαλία ανέδειξε τη διάσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

H διπλωματική πηγή χαρακτήρισε πολύ καλές τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου, μέσα σε ένα πλαίσιο «βαθιάς συνεργασίας» που αναπτύσσεται περαιτέρω. Η ίδια πηγή συνέδεσε ευρύτερα τη διεθνή θέση της Ελλάδας με το διπλωματικό κεφάλαιο που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέργειας εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και οικονομίας.

Για τον Λίβανο, ανέφερε η ίδια πηγή, «εξετάζεται πρόταση συμμετοχής σε διεθνή δύναμη μετά τη λήξη της UNIFIL».

Γιώργος Γεραπετρίτης: «Ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας»

Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του στην ΕΡΤ κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών χωρών του Παγκόσμιου Νότου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών.

Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

H δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

«Με τη σκέψη μας να βρίσκεται στην Ελλάδα και το καταστροφικό συμβάν, είχαμε σήμερα την ευκαιρία, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να έχουμε σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων για να ενισχύσουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας.

Πρώτα απ’ όλα είχαμε δύο σημαντικές τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αίγυπτου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας, σε μια περιφέρεια η οποία κλυδωνίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, από την αναταραχή, από τις ένοπλες συγκρούσεις.

Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις με σημαντικούς Υπουργούς Εξωτερικών από χώρες του Παγκόσμιου Νότου, από τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ερυθραία, περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία αλλά και η Λατινική Αμερική.

Ο Παγκόσμιος Νότος αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να βρίσκεται σε διαρκή επαφή. Η διαπεριφερειακή συνεργασία, ιδιαίτερα σήμερα με τις παγκόσμιες προκλήσεις, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε παρουσία σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ινδίας που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και ιδιαίτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε εφαρμογή με την ναυτιλία, με την ναυτική ασφάλεια, με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η πρόοδος, η οποία έχει έρθει, ιδίως στα κομμάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης, να συμβαδίζει με το κοινωνικό κεφάλαιο, να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία θα συνεχίσει, έτσι ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει όρια και το όριο να είναι η πρόοδος των ανθρώπων.

Επιπλέον, συμμετείχαμε στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία έχει αναληφθεί. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί όχι μόνο ένα κεντρικό αίτημα για την Ελλάδα ως χώρα πρωτοπόρο και ηγέτιδα στην εμπορική ναυτιλία, αλλά είναι και ένα παγκόσμιο αίτημα. Διότι οποιαδήποτε κρίση στη ναυσιπλοΐα, οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, συνιστά έναν τεράστιο κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά, για την ευημερία των λαών.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Θα τεθούν τα θέματα που αφορούν στις ένοπλες συγκρούσεις.

Επιπλέον, θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του Οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική».