Συνάντηση Μητσοτάκη με ανώτατα στελέχη της Morgan Stanley – Στο τραπέζι διεθνείς εξελίξεις, οικονομία και πυρηνική ενέργεια

Με τον Dan Simkowitz, Co-President της Morgan Stanley συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή (25.09.2026) στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε συνέχεια των επαφών του με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του κόσμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Co-President της Morgan Stanley, στην οποία παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group, καθώς και ανώτατα ελληνικής καταγωγής στελέχη της τράπεζας.

Πέραν της αναφοράς στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η συζήτηση είχε και θεματικό ενδιαφέρον εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα.