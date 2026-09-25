Ανδρουλάκης από Σαντορίνη: Απέναντι στα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» η απάντηση είναι πολιτική αλλαγή

Βολές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2026) σε φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Σαντορίνη. Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «αλαζονικό υπόδειγμα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας».

Στην ομιλία του στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στη Σαντορίνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε για την κυβέρνηση ότι «πιστεύουν ότι θα είναι πάντα ένοικοι στο Μαξίμου, γι’ αυτό με περισσή αλαζονεία έφτασαν στο σημείο να θέσουν το δίλημμα ”Μητσοτάκης ή χάος”, ακόμη και το ”Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Αλλά και οι προηγούμενοι μας είπαν: ”ή εμείς ή κανείς”. Αυτή την αλαζονεία θα τη βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Και το μήνυμα μας στους πολίτες είναι: Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Δεν ψάχνει ο λαός Μεσσίες, εργάτες ψάχνει», σημείωσε.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ ώστε «να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στο νησί σε υποδομές, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. ώστε να βελτιώνεται η ζωή των νησιωτών».

«Το μέτρο που προτείνουμε, δεν χαρίζει τον ΦΠΑ στους τουρίστες αλλά τον επιστρέφει σε εσάς και έτσι αντιμετωπίζεται μια αδικία που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορεί να λες ότι ο μειωμένος ΦΠΑ είναι μόνο στα νησιά που έχουν δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες», πρόσθεσε.

Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε «κάθε τέσσερις μήνες να υπάρχει πλήρης αποπληρωμή του».

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«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι σύνθημα αλλά εθνική αναγκαιότητα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα.

«Το ΠΑΣΟΚ ζητά την εμπιστοσύνη του λαού για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα δώσουν πνοή σε κάθε γωνιά της χώρας», ανέφερε.

«Καλώ τους πολίτες να αναλογιστούν μετά τα τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πληρώνουν φθηνότερα τα τρόφιμα και τα ενοίκια; Έχουν καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και παιδείας; Υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος; Υπάρχει διαφάνεια; Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν , γιατί να έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη ευκαιρία; Γιατί να πάμε πίσω και όχι μπροστά;

Ζητώ να μας εμπιστευτείτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ιδιωτικό κόμμα ενός προσώπου, αλλά είναι μια παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, ιστορία, προσφορά και λάθη. Αλλά είναι παράταξη, και όχι ατομική επιχείρηση.

Αυτή η παράταξη δεσμεύομαι ότι δεν θα αντιμετωπίσει το κράτος ως λάφυρο. Δεν θα αναλάβει την εξουσία στις εκλογές με μοναδική έγνοια πως θα στήσει πελατειακούς μηχανισμούς για τις μεθεπόμενες εκλογές αλλά πως αυτή η εξουσία θα γίνει η δύναμη κάθε πολίτη», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Ανδρουλάκης.