ΕΛΑΣ: Η «Νέα Γενιά» μπαίνει στο παιχνίδι – Πώς ο Αλέξης Τσίπρας στήνει τη νεολαία του κόμματος

Τη δική της οργανωτική δομή αποκτά η νέα γενιά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), καθώς η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να μεταφέρει το ενδιαφέρον από τη συγκρότηση των κεντρικών οργάνων στη δημιουργία δικτύων που θα φτάνουν μέχρι τις νεότερες ηλικίες και τις τοπικές κοινωνίες.

Η «Νέα Γενιά ΕΛΑΣ» αποτελεί μία από τις επόμενες οργανωτικές κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο συντονιστικό όργανο θα αποτελείται από 21 πρόσωπα, ενώ τα μέλη της ΕΛΑΣ ηλικίας έως 35 ετών προβλέπεται να εντάσσονται παράλληλα και στη νέα δομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τιμόνι της νέας οργάνωσης αναμένεται να βρεθεί ο Δημήτρης Πατερέλης, ο οποίος προέρχεται από την ΠΑΣΠ. Στον σχεδιασμό για τη νεολαία ρόλο αναμένεται να έχει και ο Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος, προερχόμενος από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαφορετική πολιτική προέλευση των δύο στελεχών είναι ένα από τα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη συγκρότηση του νέου οργάνου.

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στη δημιουργία μιας κεντρικής γραμματείας νέων στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη οργανωτική απόφαση της ΕΛΑΣ προβλέπει υπεύθυνο Νεολαίας σε καθεμία από τις 59 Συντονιστικές Επιτροπές του κόμματος. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα σχεδιάζεται να οριστούν περίπου 500 νέοι τομεακοί υπεύθυνοι για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία.

Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναπτυχθεί η οργάνωση νέων παράλληλα με τον υπόλοιπο κομματικό μηχανισμό και όχι ως ξεχωριστή δομή που θα λειτουργεί αποκλειστικά από το κέντρο.

Πληροφορίες θέλουν η «Νέα Γενιά» να αποκτήσει δική της παρουσία στις δράσεις και στις εξορμήσεις του επόμενου διαστήματος. Στα σχέδια του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη περιλαμβάνεται και συνέδριο νεολαίας, το οποίο το δημοσίευμα τοποθετεί πιθανότατα μετά τις εκλογές.

Από το «Unmute Now» στην κομματική οργάνωση

Η προσπάθεια προσέγγισης των νεότερων ηλικιών δεν ξεκίνησε με τη συγκρότηση της νέας κομματικής δομής.

Πριν ακόμη από την ίδρυση της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιδιώξει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με νεότερα ακροατήρια μέσα από τις εκδηλώσεις «Unmute Now» του Ινστιτούτου Τσίπρα. Στην εκδήλωση της Αθήνας, τον περασμένο Μάιο, είχε βρεθεί στο επίκεντρο η συζήτηση για το στεγαστικό, την εργασιακή επισφάλεια, την κοινωνική ανασφάλεια, το brain drain, την Παιδεία και το περιβάλλον.

Τώρα η προσπάθεια περνά από το επίπεδο των εκδηλώσεων στη συγκρότηση οργανωμένου κομματικού δικτύου.

Η επιλογή αυτή συνδέεται και με τη γενικότερη εικόνα που επιχειρεί να προβάλει η ΕΛΑΣ για τη συμμετοχή νεότερων προσώπων. Ήδη κατά την ανακοίνωση των 400+1 μελών του Εθνικού Συμβουλίου, το κόμμα είχε υπογραμμίσει την παρουσία φοιτητών και νέων επιστημόνων. Στην επίσημη παρουσίαση του Συμβουλίου αναφέρεται ότι φοιτητές, νέοι επιστήμονες και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα.

Το πολιτικό στοίχημα

Η δημιουργία μιας κομματικής νεολαίας, βεβαίως, είναι διαφορετικό εγχείρημα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων για νέους. Το ζητούμενο για την ΕΛ.Α.Σ. θα είναι εάν η νέα δομή θα καταφέρει να αναπτύξει αυτόνομη δραστηριότητα και κοινωνικές αναφορές ή θα περιοριστεί στον ρόλο ενός παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού νεολαίας.

Η επιλογή του ορίου των 35 ετών, το 21μελές πρώτο συντονιστικό και κυρίως η παρουσία υπευθύνου Νεολαίας σε καθεμία από τις 59 περιφερειακές Συντονιστικές δείχνουν ότι η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. αντιμετωπίζει τη νέα δομή ως μέρος του ευρύτερου οργανωτικού σχεδιασμού της.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών υπό τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κόμματος, περίπου 600 μέλη συμμετέχουν στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία οργανωτικών δικτύων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα.

Σε αυτό το δίκτυο καλείται πλέον να ενσωματωθεί και η «Νέα Γενιά».

Και στις περιοδείες Τσίπρα

Η πραγματική δοκιμασία της νέας οργάνωσης αναμένεται να αρχίσει το επόμενο διάστημα.

Από τα μέσα Οκτωβρίου προγραμματίζεται νέος κύκλος εξορμήσεων της ΕΛΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα, με τον Αλέξη Τσίπρα να σχεδιάζει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εννέα έως δέκα μεγάλες περιοδείες μέχρι τις γιορτές. Στις περιοδείες αυτές προβλέπονται επαφές όχι μόνο στις πρωτεύουσες των νομών αλλά και με τοπικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Η «Νέα Γενιά» αναμένεται να συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωποι της νεολαίας θα συμμετέχουν στις τοπικές συντονιστικές δομές και στις ομάδες που θα πλαισιώνουν τις περιοδείες του προέδρου της ΕΛΑΣ.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, επομένως, το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς να εμφανίσει νέα πρόσωπα δίπλα στα ήδη γνωστά στελέχη. Είναι να δημιουργήσει έναν μηχανισμό μέσα από τον οποίο νέα στελέχη θα μπορούν να αποκτήσουν οργανωτικό και πολιτικό ρόλο.