Κίνημα Δημοκρατίας: Η Θεοδώρα Τζάκρη «φλερτάρει» ανοιχτά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού η Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στο MEGA. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη η πολιτική σύγκλιση στα «θεμελιώδη».

«Δεν αποκλείω τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη. «Τα κινήματα να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο, αλλά πρέπει οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν» πρόσθεσε, μιλώντας για το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός της με την Μαρία Καρυστιανού.

Η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε ότι το κόμμα της αναμένει να ξεδιπλωθούν οι θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού σε όλα τα θέματα, αλλά να γίνει γνωστό και το επιτελείο της, πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις για πιθανή συνεργασία.

Θεοδώρα Τζάκρη: Διαφωνία με Καρυστιανού για τις εκτρώσεις

Η Θεοδώρα Τζάκρη επέκρινε την Μαρία Καρυστιανού για τις θέσεις της σε σχέση με τις αμβλώσεις, παρατηρώντας ότι «δεν πηγαίνεις με ό,τι είναι αρεστό, δεν κάνεις debate για τα θεμελιώδη δικαιώματα, να πάρεις την άποψη του κοινού». Παράλληλα, η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι το ζήτημα του δικαιώματος στην έκτρωση είναι ένα από τα «θεμελιώδη» πάνω στα οποία πρέπει να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δύο κομμάτων.

Για τις επιθέσεις κατά της Καρυστιανού

Επίσης, η Θεοδώρα Τζάκρη άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις επιθέσεις της προς την Μαρία Καρυστιανού, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα κόμματα της «συστημικής Αριστεράς» καλώντας τα να μην γίνονται «πολιτοφυλακή θρησκευτικών πεποιθήσεων».

«Αλίμονο αν πάρουμε αγκαλιά τον Μαρινάκη για να προστατεύσουμε την Δημοκρατία από την Καρυστιανού» σχολίασε δηκτικά και θύμισε την υποκρισία της ΝΔ, η οποία δεν είχε ψηφίσει το νόμο για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, ενώ το 2021 η ευρωομάδα της καταψήφισε ψήφισμα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.