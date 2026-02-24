Πολιτική

Κίνημα Δημοκρατίας: Περίπου 300 μέλη αποχώρησαν αφήνοντας αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη

Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για «προεδροκεντρικό» μοντέλο, υπονόμευση συλλογικών διαδικασιών και «συνέδριο-παρωδία»
Στέφανος Κασσελάκης
Ο Στέφανος Κασσελάκης στο έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, που πρόσφατα μετονομάστηκε από «Κίνημα Δημοκρατίας» σε «Δημοκράτες–Προοδευτικό Κέντρο», με το κύμα αποχωρήσεων να λαμβάνει πλέον μεγάλες διαστάσεις, καθώς –σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως το μεσημέρι της Τρίτης– τα μέλη που έχουν αποχωρήσει ανέρχονται σε 296. 

Οι αποχωρήσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά το συνέδριο του κόμματος και συνοδεύονται από κείμενο που διακινείται προς υπογραφή, στο οποίο διατυπώνεται σκληρή κριτική προς τον Στέφανο Κασσελάκη. Οι υπογράφοντες, που μέχρι πρότινος ήταν μέλη του «Κινήματος Δημοκρατίας» αποδίδουν στον πρόεδρο ευθύνη για συστηματική υπονόμευση των συλλογικών διαδικασιών και για τη διαμόρφωση ενός «απολύτως προεδροκεντρικού» σχήματος.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται λόγος για σταδιακή αποδυνάμωση ή de facto κατάργηση εκλεγμένων οργάνων, για περιορισμό της εσωκομματικής πολιτικής συζήτησης και για συγκρότηση μιας «νέας κομματικής νομενκλατούρας», με αιχμές ότι συγκεκριμένα στελέχη και βουλευτές διαθέτουν προνομιακή πρόσβαση χωρίς λογοδοσία στη βάση.

Ιδιαίτερα επικριτική είναι η αποτίμηση των αποχωρούντων για την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος, καθώς κάνουν λόγο για διαδοχικές μετατοπίσεις του κ. Κασσελάκη –από τη «ριζοσπαστική Αριστερά» στην «Κεντροαριστερά» και, πλέον, στο «προοδευτικό Κέντρο»– ενώ αφήνουν αιχμές και για ρητορικές ή πρακτικές που, κατά την εκτίμησή τους, απομακρύνονται από την ιδρυτική διακήρυξη του εγχειρήματος. Ακόμη πιο οξείς είναι οι χαρακτηρισμοί για το πρόσφατο συνέδριο, το οποίο περιγράφεται από τους συντάκτες ως «αντι-καταστατικό» και «συνέδριο-παρωδία», με την κατηγορία ότι παγίωσε ένα μοντέλο ηγετικής λειτουργίας χωρίς ουσιαστικά αντίβαρα.

Το κείμενο, που διακινείται στο διαδίκτυο, είχε ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές από τις προηγούμενες ημέρες, με τα ονόματα να παραμένουν εμπιστευτικά και να προορίζονται μόνο για την ηγεσία. Στην ανακοίνωσή τους, οι αποχωρούντες δηλώνουν ότι η επιλογή τους «δεν είναι ήττα», αλλά πράξη πολιτικής ευθύνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
107
71
43
42
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης για συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: «Απάντηση» σε όσους βλέπουν «απομόνωση» της Ελλάδας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική την επικείμενη επαφή του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, κάνοντας λόγο για ένδειξη του επιπέδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο
Μαρία Καρυστιανού: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»
Συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη - «Έχουμε μια δίκη παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε, χωρίς όμως να σταματούμε να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται»
Η Μαρία Καρυστιανού έξω από το δικαστήριο Λάρισας 10
Κυριάκος Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Τέλος Μαρτίου οι ανακοινώσεις
Στη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ο πρωθυπουργός συνέδεσε την επικείμενη αναπροσαρμογή με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιες ενέργειες»
Η Πειραιώς καταδικάζει τον βανδαλισμό στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας και καλεί τα κόμματα να τοποθετηθούν απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής βίας
Χριστίνα Αλεξοπούλου, επίθεση στο γραφείο
Newsit logo
Newsit logo