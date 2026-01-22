Κόμμα Καρυστιανού: Σε ρόλο οικονομικού συνεργάτη, η πρώην πρύτανης και υπέρμαχος της δραχμής, Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εμπλοκή της Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, καθώς η πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία είναι «οπαδός» της δραχμής, αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών θέσεων του πολιτικού φορέα.

Η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη είχε ταχθεί επί σειρά ετών υπέρ της εξόδου από το ευρώ, συμμετέχοντας –κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης– στο αποκαλούμενο «μέτωπο της δραχμής» και αρθρογραφώντας εκτενώς υπέρ του εθνικού νομίσματος. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσον αυτή η προσέγγιση θα αποτυπωθεί και στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Καρυστιανού.

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από τις παλαιότερες θέσεις της, σημειώνοντας ότι «έχει τελειώσει εκείνη η περίοδος που θα μπορούσε η επάνοδος στη δραχμή να προσφέρει κάποια εχέγγυα για τη συνέχιση της χώρας». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, αν σήμερα απορρίπτει πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο ή αν απλώς το θεωρεί μη ρεαλιστικό στις παρούσες συνθήκες.

Αναφερόμενη στη σχέση της με την Μαρία Καρυστιανού, η πρώην πρύτανης δήλωσε ότι θα τη στηρίξει «από πίσω», χωρίς πρόθεση να είναι υποψήφια, προσφέροντας βοήθεια κυρίως στα οικονομικά ζητήματα. «Με τη Μαρία Καρυστιανού γνωριστήκαμε πριν από κάποιους μήνες. Θα είμαι κοντά της, αλλά από πίσω. Δηλαδή δεν πρόκειται να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά βέβαια. Μιλάμε, όσο μπορώ θα προσφέρω – γιατί προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται η αλλαγή – θα το κάνω και το κάνω», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν τη βλέπω βέβαια κάθε μέρα, αλλά τις λίγες φορές που την είδα δεν διαπίστωσα ότι είναι άτομο, το οποίο είναι ψεκασμένο, το οποίο πηγαίνει σε χαρτορίχτρες, σε μέντιουμ και τα λοιπά».

«Την πείραξαν οι αντιδράσεις για τις αμβλώσεις»

«Αυτό που νομίζω ότι είπε και το πιστεύω και εγώ είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν στη χώρα μας, ειδικά στη χώρα μας, οι προϋποθέσεις ώστε να μετριάζονται οι λόγοι για τους οποίους γίνονται οι εκτρώσεις. Έχει βγει ένας υπολογισμός για το 2135 νομίζω που θα είναι ο τελευταίος Έλληνας ή Ελληνίδα που θα γεννηθεί σε αυτή τη χώρα», είπε η πρώην Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη και πρόσθεσε: «Κάθε χρόνο εδώ γίνονται 40.000 εκτρώσεις, αυτό είναι τρομακτικό. Με την έννοια ότι είμαστε μια χώρα που τελειώνει από πλευράς πληθυσμού και όλες οι συνέπειες που έχει αυτή η πραγματικότητα είναι μπροστά μας.

Την πείραξε πολύ, γιατί δεν είπε και δεν εννοούσε κάτι τέτοιο. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο το παρουσίασε να μην ήταν ο κατάλληλος, αλλά δεν έχει εμπειρία ακόμα στο να μιλάει ακόμη με αυτό τον τρόπο σε δημόσιο χώρο και να υφίσταται ερωτήσεις οι οποίες δεν της είχαν τεθεί και προηγουμένως».