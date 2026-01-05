Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Μείωση ρεκόρ στα θανατηφόρα τροχαία το 2025

Με αναφορά σε στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστηρίζει σε δήλωσή του ότι το 2025 καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας. Όπως ανέφερε, στους δρόμους έχασαν τη ζωή τους 522 άνθρωποι, αριθμός που, αν και «δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς», αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν σημαντικά περιορισμένη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2024 οι νεκροί από τροχαία ανήλθαν σε 665, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσια μείωση της τάξης του 21,5%. Όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση από χρονιά σε χρονιά, την οποία απέδωσε σε συνδυασμό πολιτικών παρεμβάσεων και εντατικής εφαρμογής τους. Ειδική αναφορά έκανε στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που ψηφίστηκε εντός δύο μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της πολιτικής ηγεσίας στο υπουργείο Μεταφορών, καθώς και στην ενισχυμένη αστυνόμευση. Παράλληλα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Ελληνική Αστυνομία για τους συστηματικούς ελέγχους, επισημαίνοντας ότι κατά την εορταστική περίοδο πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ με περιορισμένο αριθμό παραβάσεων.

Ο κ. Κυρανάκης στάθηκε και σε μέτρα πρόληψης, όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα, η οποία, όπως ανέφερε, παρείχε ασφαλή εναλλακτική μετακίνησης, ιδίως για τους νεότερους. Αναφορά έγινε και στη βελτίωση των οδικών υποδομών, με παραδείγματα νέων αυτοκινητοδρόμων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, καθώς και στον σχεδιασμό για διεύρυνση του δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης εντός του 2026.

Όπως υπογράμμισε, η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν συνιστά απλώς στατιστικό επίτευγμα, αλλά αποτυπώνει ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, αποτελεί τον βασικό δείκτη αξιολόγησης της οδικής πολιτικής.