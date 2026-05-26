Πολιτική

ΕΛΑΣ: Πώς προέκυψε το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, αμέσως μετά την εκδήλωση που έγιναν τα αποκαλυπτήρια, εξήγησε το σκεπτικό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, εξήγησε το βράδυ της Τρίτης (26/5/26) πώς προέκυψε το όνομα ΕΛΑΣ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Action 24, η ίδια είπε χαρακτηριστικά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας, αυτά μας ενδιαφέρουν».

«Αριστερή γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί σε αυτή τη γραμμή» εξήγησε.

«Δουλεύουμε για μία νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μας τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά. Και κυρίως να τροφοδοτεί περισσότερο τα αντανακλαστικά ενός τυφλού πατριωτισμού» συμπλήρωσε η κυρία Κουφονικολάκου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του νέου κόμματος, αποκαλύφθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, το βράδυ της Τρίτης (26/5/26) μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο συμμετείχε διαδραστικά live και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
147
103
94
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Η ιδρυτική διακήρυξη και οι 7 δεσμεύσεις
Οι παρουσίες στο Θησείο, τα «καρφιά» Τουμασάτου - Χειλάκη για την Καρυστιανού και το βίντεο που αποκάλυψε το όνομα και το λογότυπο της νέας πολιτικής κίνησης
Παρουσίαση νέου κόμματος Τσίπρα
ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τη διαπλοκή
«Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς;»
ΠΑΣΟΚ
Newsit logo
Newsit logo