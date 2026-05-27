Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε με την «ΕΛΑΣ»: Όλα όσα έγιναν στο Θησείο, ποιοι έδωσαν το παρών και οι αντιδράσεις για το όνομα

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του και αιφνιδίασε τους πάντες με την ονομασία του: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς το βράδυ της Τρίτης (26.5.26) στο Θησείο περιμένοντας τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα και να παρουσιάσει τόσο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος όσο και το όνομα αυτού. Τα χρώματα εξάλλου ήταν γνωστά, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποκαλύψει πως τα χρώματα θα είναι το «μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων». Ωστόσο, κανείς δεν περίμενε και ελάχιστοι γνώριζαν το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει στην επιστροφή του χαρακτήρα κοινωνικής ανάγκης και όχι προσωπικής επανόδου.

«Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το νέο εγχείρημα ως απάντηση στο κάλεσμα πολιτών που, όπως είπε, του ζητούσαν να «βγει μπροστά» ώστε να υπάρξει ξανά προοπτική πολιτικής αλλαγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλα όσα έγιναν λεπτό προς λεπτό στο Θησείο στο live blog του newsit.gr.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά», σημείωσε, συμπυκνώνοντας το βασικό πολιτικό μήνυμα της νέας του προσπάθειας στη φράση: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής».

Η αποκάλυψη του ονόματος της νέας παράταξης έγινε με ένα βίντεο με κεντρικό μήνυμα «η Ελλάδα της γνώσης, της δημιουργίας και της ελπίδας».

Μετά το βίντεο ένα μικρό κορίτσι εμφανίστηκε κρατώντας το χαρτί με το όνομα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το οποίο παρέδωσε συμβολικά στον Αλέξη Τσίπρα, σε μια σκηνή που πολλοί συνέδεσαν με ιστορικούς συμβολισμούς της Μεταπολίτευσης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η «ΕΛΑΣ» δεν αποτελεί απλώς ένα νέο κόμμα, αλλά μια «συμπαράταξη» με στόχο, όπως είπε, «τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου: της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας».

Το στίγμα της νέας παράταξης

Με την ονομασία αλλά και τη ρητορική του, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί σε ένα ευρύ ακροατήριο που εκτείνεται από την Κεντροαριστερά έως την Αριστερά, επιχειρώντας να εκφράσει εκ νέου τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Στην ομιλία του έκανε αναφορές στις ιστορικές πολιτικές παραδόσεις του χώρου, μιλώντας για την κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ της πρώτης περιόδου της «Αλλαγής», καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ της «Πρώτης Φοράς Αριστερά».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια μέσω της υπογραφής της Ιδρυτικής Διακήρυξης, απευθυνόμενος τόσο στον «κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου» όσο και σε πολίτες που «δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα».

Οι επτά δεσμεύσεις της «ΕΛΑΣ»

Κεντρικός άξονας της ιδρυτικής διακήρυξης είναι οι επτά βασικές δεσμεύσεις της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», που αφορούν:

ζωή με αξιοπρέπεια,

ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες,

δίκαιη ανάπτυξη,

ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις,

ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία,

νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τη διακήρυξη «Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα», μιλώντας για την ανάγκη μιας «Νέας Μεταπολίτευσης», αλλά και για «σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας».

Επίθεση στην κυβέρνηση

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην κριτική προς την κυβέρνηση, με αναφορές στις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών, τη διαφθορά και τη λειτουργία των θεσμών.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «συγκάλυψη», «χειραγώγηση της Δικαιοσύνης» και «περιφρόνηση του κράτους δικαίου», υποστηρίζοντας πως «όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα εργασίας, ακρίβειας και στέγης, μιλώντας για «αγορά χωρίς κανόνες», «εξαντλητικά ωράρια» και «όργιο κερδοσκοπίας» στα ενοίκια και στις τιμές ακινήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις διεθνείς εξελίξεις, δηλώνοντας ότι «δεν μπορούμε να σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα», ενώ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ποιοι βρέθηκαν στο Θησείο

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ωστόσο την παρουσία εν ενεργεία βουλευτών.

Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν οι Κώστας Γαβρόγλου, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Αθηνά Λινού, Διονύσης Τεμπονέρας, Νίκος Μπίστης, Δώρα Αυγέρη και Γιάννης Μπαλάφας.

Παρόντες ήταν επίσης η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα, καθώς και η αδελφή του, Ζανέτ Τσίπρα.

Την εκδήλωση προλόγισαν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης, με θεατρικό διάλογο και πολιτικές αιχμές.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Το όνομα της νέας παράταξης σχολιάστηκε έντονα στα social media με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν σκωπτικά το ακρωνύμιο «ΕΛ.Α.Σ», κάνοντας αναφορές τόσο στην Ελληνική Αστυνομία όσο και σε παλαιότερες viral πολιτικές καμπάνιες.

Από χιουμοριστικά memes μέχρι αιχμηρά σχόλια στο X, το νέο όνομα βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης καθώς πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν την αντίθεσή τους με το όνομα.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να δώσει έμφαση στο πολιτικό μήνυμα ενότητας της νέας προσπάθειας, απευθύνοντας κάλεσμα για «μαζική λαϊκή στήριξη» και συμμετοχή στο «νέο ταξίδι» μέσω της υπογραφής της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα myelas.gr.

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών

Αμέσως μετά την παρουσίαση ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα υποστήριξης της Ιδρυτικής Διακήρυξης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα συμμετοχής και πολιτικής κινητοποίησης: «Τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία».