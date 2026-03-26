Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Στα 426 τα νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη έως τον Σεπτέμβριο

Σημαντική ενίσχυση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη έως το φθινόπωρο προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την προμήθεια 50 αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων μήκους 18 μέτρων. Όπως είπε, μέχρι τον Σεπτέμβριο στην πόλη θα κυκλοφορούν συνολικά 520 λεωφορεία, εκ των οποίων τα 426 θα είναι νέα.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιχείρησε να αναδείξει τη μεταβολή που έχει συντελεστεί στον στόλο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι από τα 240 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν το 2019, σήμερα κινούνται πάνω από 500. Σύμφωνα με την αποτύπωση που παρουσίασε, στον ΟΑΣΘ θα ενταχθούν συνολικά 206 καινούρια λεωφορεία, εκ των οποίων 160 ηλεκτρικά, ενώ στον ιδιώτη ανάδοχο συγκοινωνιακού έργου θα προστεθούν έως τον Σεπτέμβριο 220 οχήματα, από τα οποία τα 100 θα είναι ηλεκτρικά. «Σύνολο, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 426 νέα λεωφορεία, σε σύνολο 520 κυκλοφορούντων τον Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προμήθεια των 50 αρθρωτών ηλεκτρικών και το κόστος της σύμβασης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο οικονομικό σκέλος της νέας προμήθειας, λέγοντας ότι η χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια των 50 αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων κατατέθηκε από την κινεζική εταιρεία Yutong, έναντι 32,65 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 653.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά όχημα. Απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το ύψος του τιμήματος, σημείωσε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, οι αντίστοιχες τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις κυμαίνονται από 600.000 έως 1 εκατ. ευρώ για 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία. «Εμείς, με την τιμή των 650.000 ευρώ, είμαστε στην κάτω κλίμακα αυτού του εύρους», είπε, επιχειρώντας να αποδείξει ότι η συμφωνία κινείται εντός ανταγωνιστικών ορίων.

Φορτιστές στη Σταυρούπολη και εγγυήσεις για οχήματα και μπαταρίες

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε έμφαση και στις εγγυήσεις που συνοδεύουν τη σύμβαση, αναφέροντας ότι για τα οχήματα προβλέπεται κάλυψη άνω των επτά ετών, για τις μπαταρίες άνω των οκτώ ετών και για τους φορτιστές διάρκεια 145 μηνών. Ως προς την υποδομή φόρτισης, που τέθηκε από βουλευτές της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο την προμήθεια των οχημάτων αλλά και την ταυτόχρονη εγκατάσταση 25 φορτιστών στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης, ώστε το νέο ηλεκτρικό υλικό να τεθεί σε λειτουργία χωρίς καθυστερήσεις. Όπως είπε, η υποδομή αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το ήδη υπάρχον δίκτυο.

Στο μικροσκόπιο οι ελλείψεις οδηγών και οι αποδοχές

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στα οχήματα και τον εξοπλισμό, αλλά επεκτάθηκε και στο χρόνιο πρόβλημα της στελέχωσης. Απαντώντας στην κριτική για τις αποδοχές και τις ελλείψεις οδηγών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι η αύξηση της συλλογικής σύμβασης στην ΟΣΥ, σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογίας, μεταφράζεται σε όφελος περίπου 400 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ για τους ενεργούς οδηγούς προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 150 ευρώ τον μήνα. Με τον τρόπο αυτό, επιχείρησε να δείξει ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν αφορά μόνο την ανανέωση του στόλου αλλά και τη λειτουργική στήριξη του συστήματος μεταφορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξεκαθαρίζει» το τοπίο με τους 700 οδηγούς εκτός τιμονιού

Στο πιο αιχμηρό, πάντως, σημείο της τοποθέτησής του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανήλθε στο ζήτημα των περίπου 700 οδηγών που, όπως έχει ήδη αναδείξει, βρίσκονται εκτός τιμονιού και απασχολούνται σε γραφεία, δηλώνοντας ασθενείς. Προανήγγειλε ότι η κατάσταση αυτή θα «ξεκαθαρίσει», διατυπώνοντας σε σκληρό τόνο την πρόθεση του υπουργείου να ολοκληρώσει άμεσα τους ελέγχους. «Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν θα φύγουν από την ΟΣΥ. Αυτοί οι οποίοι ψευδώς έλεγαν ότι έχουν πρόβλημα υγείας ή διαπιστώνεται ότι θεραπεύτηκαν, θα επιστρέψουν στο τιμόνι», είπε, προσθέτοντας ότι για όσους έχουν αντικειμενικό πρόβλημα αλλά πρέπει να παραμείνουν στην εταιρεία θα αναζητηθούν άλλες θέσεις, όπως ελεγκτές, φύλακες ή ελιγμοδηγοί.

Όπως ανέφερε, έως το τέλος Μαρτίου, το αργότερο έως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, θα έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικές εξετάσεις των συγκεκριμένων εργαζομένων, ώστε το υπουργείο να είναι σε θέση να ανακοινώσει ακριβώς πόσοι επιστρέφουν στην ενεργό οδήγηση.

Το κυβερνητικό σχέδιο για τις μεταφορές στη Θεσσαλονίκη

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος υπενθύμισε ότι η σύμβαση για τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελεί συνέχεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 46,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, που είχε προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2025. Επισήμανε επίσης ότι η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά την τροποποίηση του προγράμματος «Δημόσιες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ενέταξε τη συγκεκριμένη προμήθεια σε ένα ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «συνεκτικό σχέδιο αναβάθμισης των μεταφορών» που, όπως είπε, ξεδιπλώνεται τα τελευταία επτά χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέπεμψε στην ενίσχυση του ΟΑΣΘ σε ανθρώπινο δυναμικό, στην ένταξη 110 ηλεκτρικών λεωφορείων στον στόλο τον Ιούνιο του 2024, στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης από τον Δεκέμβριο του 2024 και στην πρόοδο του Flyover, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει φθάσει πλέον στο 50% της υλοποίησής του και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027.