Κωνσταντίνος Τασούλας για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Υπηρέτησε τη Δημοκρατία κατακτώντας τον σεβασμό όλων

Θλίψη έχει σκορπίση η είδηση θανάτου της Άννας Ψαρούδας – Μπενάκη, με τον πολιτικό κόσμο να στέλνει το δικό του αντίο στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανάμεσα σε όσα έγραψε για την πολιτικό, ανέφερε πως «κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει».

Με μία συλλυπητήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποχαιρέτησε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την Κυριακή 15.02.2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, δηλώνει για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων. Τασούλας, σε συλλυπητήριο μήνυμά του.

Όπως υπογραμμίζει: «Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη προκαλεί θλίψη και περισυλλογή όχι μόνο στους οικείους και τους φίλους της, όχι μόνο σε όσους είχαμε την τιμή να την γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε ή απλώς να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της κατά την μακρά και πυκνή διαδρομή της στην πολιτική και τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και σε όλους τους πολίτες που εκτίμησαν την προσωπικότητα και την προσφορά της.

Με ήθος και σεβασμό προς όλους, με τη χαρακτηριστική της λιτότητα ύφους, την παρρησία και την τόλμη στον λόγο καθώς και την μόρφωση, την καλλιέργεια και την ευγένεια στους τρόπους κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Με βαθιά γνώση των κοινοβουλευτικών θεσμών ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου και υπηρέτησε τη Δημοκρατία κατακτώντας τον σεβασμό όλων, από όλες τις πτέρυγες και τα κόμματα της Βουλής. Πολιτική και πνευματική προσωπικότητα του τόπου μας, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη συνδύασε την αγάπη για την Ελλάδα, την αφοσίωση στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, την διακονία στην νομική επιστήμη και το πάθος για την προσφορά στα κοινά, γεγονός που την κατέστησε ως την πολιτικό και ακαδημαϊκό που πρώτευσε όχι μόνο στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση, αλλά και στην Ακαδημία Αθηνών όπου αναδείχθηκε ως εξέχων μέλος στην έδρα του Ποινικού Δικαίου και στη συνέχεια Πρόεδρός της.

Με το πέρασμά της από τη ζωή η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη κατόρθωσε να αποτελέσει υπόδειγμα όχι μόνο για τις γυναίκες επιστήμονες με θέληση συμμετοχής στην πολιτική, αλλά και για κάθε νέο και νέα που πιστεύει ότι η ευπρέπεια, η υψηλή κατάρτιση, η αίσθηση καθήκοντος, η γνησιότητα και η ποιότητα του χαρακτήρα θα είναι πάντοτε και ανεξαρτήτως συρμών στοιχεία αναντικατάστατα στο πολιτικό και ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Εκφράζω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της».