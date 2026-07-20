Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο: «Η επίλυση του κυπριακού παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

«Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία» δήλωσε ο Πρόεδρος της της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI
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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο δήλωσε πως «η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» και προσθέτει ότι «ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα – Κυπρίους και Ελλαδίτες – που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου».

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

«Πενήντα δύο χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, κατά παραβίαση κατάφωρη του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το οδυνηρό τραύμα της κατοχής μεγάλου τμήματος της χώρας από τουρκικά στρατεύματα και όλες τις τραγικές συνέπειες που αυτή προκάλεσε.

Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα – Κυπρίους και Ελλαδίτες – που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου.

Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.

Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη.

Σε συντονισμό και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο την επανένωση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών».

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