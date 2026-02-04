Κωνσταντίνος Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων

Τη βαθιά του οδύνη για τη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) ανοιχτά της Χίου, όπου υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 25 τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό με το Λιμενικό, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες (03.02.2026) το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του για το ναυάγιο στη Χίο.