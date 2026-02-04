Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εύχεται ταχεία ανάρρωση σε τραυματισμένους και διασωθέντες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη
Διασώστες του ΕΚΑΒ στο Λιμάνι της Χίου το βράδυ της Τρίτης
Διασώστες του ΕΚΑΒ στο Λιμάνι της Χίου το βράδυ της Τρίτης / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

Τη βαθιά του οδύνη για τη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) ανοιχτά της Χίου, όπου υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 25 τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό με το Λιμενικό, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

 «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες (03.02.2026) το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του για το ναυάγιο στη Χίο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
117
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Οι 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας: Με μοντέλο ΕΦΚΑ οι συναλλαγές με το Δημόσιο – Τι αλλάζει με εγκυκλίους, συμβολαιογράφους, πιστοποιητικά
Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας που βασίζεται σε προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και σε απαντήσεις χιλιάδων πολιτών στα ερωτηματολόγια του 2025
Κωστής Χατζηδάκης
Λατινοπούλου για μεταναστευτικό: Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές, η χώρα δεν είναι σταθμός Λαρίσης
Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξες ότι τα φαινόμενα εγκληματικότητας, η αύξηση των γκέτο και η ενίσχυση του Ισλάμ στην Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ήπια μέτρα
Αφροδίτη Λατινοπούλου
9
Κωστής Χατζηδάκης: Η παρουσίαση του νομοσχεδίου κατά της γραφειοκρατίας - Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης
Έχουμε ήδη απτά δείγματα γραφής στη μάχη με το βαθύ κράτος σημείωσε αρχικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας ειδική αναφορά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ όσον αφορά τον χρόνο απονομής συντάξεων
Κωστής Χατζηδάκης
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
18
Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις startups, η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Έχουμε όλα τα στοιχεία να πετύχουμε στο οικοσύστημα των startups. Έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να μιλήσει τη γλώσσα σας» είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση με εκπροσώπους εταιρειών AI-startups
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
7
Newsit logo
Newsit logo