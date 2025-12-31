Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας: Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορες γωνιές της Ελλάδας ακούστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο

Με γιορτινούς ήχους πλημμύρισε το Προεδρικό Μέγαρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Το πρωί της Τετάρτης 31.12.2025, όπως επιτάσει το έθιμο της παραμονής Πρωτοχρονιάς, ακούστηκαν τα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο και στον Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του νέου έτους.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε, όπως συνηθίζεται τα μουσικά και πολιτιστικά σχήματα που επισκέφθηκαν την Προεδρία της Δημοκρατίας, για το καθιερωμένο εορταστικό έθιμο των καλάντων.

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα απέδωσε η Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά, προσδίδοντας επίσημο τόνο στη γιορτινή ατμόσφαιρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, το Προεδρικό Μέγαρο γέμισε με ήχους και παραδοσιακά στοιχεία από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά» και την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου, ενώ τον εορτασμό ολοκλήρωσε η παρουσία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ακταιοκρήτες».

