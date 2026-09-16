Κόντρα Φλωρίδη με Δουδωνή: «Δες πώς κατάντησες, σε στηρίζει η Κωνσταντοπούλου» – «Είναι εξωκοινοβουλευτικός, να φύγει»

Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης μετατράπηκε από τα πρώτα λεπτά την Τετάρτη (16.09.2026) η συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με το ΠΑΣΟΚ και τον γενικό εισηγητή του, Παναγιώτη Δουδωνή, να αμφισβητούν ευθέως την παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, στην Ολομέλεια και να ζητούν την αποχώρησή του από τα υπουργικά έδρανα.

Η ένταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ανέβηκε γρήγορα, όταν το ΠΑΣΟΚ, διά του Παναγιώτη Δουδωνή, χαρακτήρισε «αντισυνταγματική» και «αντικοινοβουλευτική» την παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν αιχμηρές ατάκες και την αντιπαράθεση να επεκτείνεται στις προτάσεις της ΝΔ για τις θεσμικές αλλαγές.

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«Δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, πρέπει να αποχωρήσει», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι ο Γιώργος Φλωρίδης είχε λάβει τον λόγο και στην προηγούμενη συνεδρίαση για την αναθεώρηση, σχολιάζοντας δηκτικά πως «τεκμαίρεται λοιπόν ότι ήρθε εδώ για να πει αρλούμπες».

Στο αίτημα για αποχώρηση του υπουργού Δικαιοσύνης προστέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη.

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«Δες πού κατάντησες, κ. Δουδωνή, που σε στηρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή ήταν άμεση: «Δες πού κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη», είπε, επιμένοντας ότι ο υπουργός πρέπει να αποχωρήσει. Μάλιστα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην παραμείνουν στην αίθουσα κατά την ομιλία του, ώστε, όπως υποστήριξε, να μη «νομιμοποιήσουν» μια πρακτική που ο ίδιος θεωρεί αντισυνταγματική.

Η παρέμβαση Γεωργαντά

Στη διαμάχη παρενέβη ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος αντέτεινε ότι η παρουσία υπουργών Δικαιοσύνης σε συζητήσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελεί κοινοβουλευτική πρακτική που έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν.

Όπως σημείωσε, αντίστοιχη παρουσία υπήρξε και κατά τη διαδικασία του 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας έτσι την ένσταση περί αντικοινοβουλευτικής πρακτικής.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, ωστόσο, επέμεινε στη θέση του. «Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να έχουν συνήγορο υπεράσπισης εδώ», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι ο Γιώργος Φλωρίδης «δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός».

Συνέδεσε, μάλιστα, την παρουσία του υπουργού με τη συνολικότερη κριτική του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη αντισυνταγματική πρακτική» και στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν συμπίπτουν οι κατευθύνσεις μας»

Πέρα από τη διαδικαστική σύγκρουση, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τον βασικό προσανατολισμό των συνταγματικών προτάσεων της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επιδίωξε τη διαμόρφωση ενός συναινετικού κειμένου που θα ενίσχυε τα θεσμικά αντίβαρα και θα περιόριζε την εκτελεστική εξουσία.

Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι δεν ενσωμάτωσε προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και ότι αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση μέσα από τη λογική της ισχύος της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.

«Αναιρείται ο πυρήνας του Συντάγματος ως περιοριστικός όρος της εξουσίας», υποστήριξε ο Παναγιώτης Δουδωνής, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πολύ προσβλητικό» το γεγονός ότι, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Επιμένετε σε μία καταχρηστική λογική. Δεν συμπίπτουν οι κατευθύνσεις μας», σημείωσε.

Άρθρο 86, Δικαιοσύνη και Ανεξάρτητες Αρχές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και στον τρόπο στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών, πεδία στα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δικές του προτάσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Οι αποκλίσεις αυτές είχαν καταγραφεί ήδη από την έναρξη της διαδικασίας, όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε συνολικά 11 προτάσεις για θεσμικές αλλαγές.

Ο γενικός εισηγητής κατηγόρησε τη ΝΔ ότι επιδιώκει να διατηρήσει τον καθοριστικό ρόλο της κυβερνητικής πλειοψηφίας στις συγκεκριμένες διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να περνά κρίσιμες επιλογές από την «πίσω πόρτα», χωρίς ουσιαστικό αντίλογο.

«Πατριωτισμός δεν είναι οι φιοριτούρες»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στην πρόταση της ΝΔ για το αποκαλούμενο «πολιτιστικό Σύνταγμα» και την προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας, την οποία χαρακτήρισε «ανεκδιήγητη».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής συνέδεσε την κριτική του με την υποδοχή του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του, αναφερόμενος σε παρουσία ελληνικών σημαιών, ενώ έθεσε και το ζήτημα της απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε παραμεθόριες περιοχές από πολίτες τρίτων χωρών.

«Αυτά είναι πατριωτισμός και όχι οι φιοριτούρες και η καταστρατήγηση του Συντάγματος», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι οι διαφορές με τη ΝΔ αφορούν τον ίδιο τον προσανατολισμό της αναθεώρησης και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα δύο κόμματα τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην εκτελεστική εξουσία.

«Υπάρχει όμως ο ελληνικός λαός που ακούει και κρίνει», κατέληξε.