«Πονοκέφαλος» η ενέργεια για την κυβέρνηση: Στο τραπέζι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση στην αμόλυβδη

Νέα παρέμβαση για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα της ακρίβειας που πυροδοτούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, επεξεργάζεται η κυβέρνηση, καθώς όλες οι προβλέψεις δείχνουν έναν… δύσκολο χειμώνα.

Ήδη από τα μέσα Αυγούστου οι τιμές στα καύσιμα έχουν γράψει μπροστά τον αριθμό 2 (ευρώ), και τα σημάδια δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά… Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής – Δύσης, με χωρητικότητα επτά εκατομμύρια βαρέλια σε ημερήσια βάση, αλλά και οι περιορισμένες διελεύσεις των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, διαμορφώνουν ένα σκηνικό στην ενέργεια που θορυβεί ιδιαίτερα όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά γενικότερα την Ευρώπη.

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Με την ακρίβεια να παραμένει το «νούμερο ένα» πρόβλημα των πολιτών, σε προεκλογική μάλιστα περίοδο, το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, βρίσκονται σε εγρήγορση.

Εφεδρείες υπάρχουν για το 2026 και το θέμα θα επανεξεταστεί μέσα στον Οκτώβριο διαμηνύει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Skai 100,3).

Πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Οκτώβρης είναι ένας κομβικός μήνας, καθώς από τις 15 (Οκτωβρίου) ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το κόστος του οποίου αποτελεί ένα μεγάλο «βραχνάς» για τα νοικοκυριά.

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Στο «τραπέζι» των συζητήσεων στο κυβερνητικό επιτελείο φέρεται να είναι η αύξηση είτε του επιδόματος θέρμανσης, είτε της περιμέτρου των δικαιούχων, οι οποίοι πέρυσι καθορίστηκαν με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και γεωγραφικά κριτήρια.

Επιδότηση καυσίμων

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν και την παράταση των μέτρων για επιδότηση καυσίμων στην αντλία. Σήμερα η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) είναι στα 10 λεπτά το λίτρο, ενώ υπάρχει και μία πρόσθετη ελάφρυνση της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο από τα διυλιστήρια.

Στο «τραπέζι» βρίσκεται και η επαναφορά της επιδότησης στην αμόλυβδη, η οποία δεν ίσχυε τον Σεπτέμβριο.

Ηλεκτρικό ρεύμα

«Πονοκέφαλο» δημιουργεί και η αυξημένη τιμή του φυσικού αερίου, που παρασύρει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορούμε»

«Βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρείες για το 2026 θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα – μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό, περιμένουμε να δούμε… – ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας

Ανάλογα και με τα δεδομένα που θα υπάρχουν τον Οκτώβριο, το θέμα είναι έτοιμος να το θέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα του επόμενου μήνα, καθώς οι επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας αγγίζουν γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία και καμία χώρα δεν μπορεί να «σηκώσει το βάρος» μόνη της, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Οι τιμές σήμερα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τη Δευτέρα η τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 2,158 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,121 ευρώ αντίστοιχα. Όσον αφορά στο φυσικό αέριο μέσα σε 15 ημέρες, από την αρχή Σεπτεμβρίου έως σήμερα, αυξήθηκε κατά 15,4% και τώρα βρίσκεται στα 83,37% ευρώ η μεγαβατώρα (ανώτερο όριο).

Σταθερό «όχι» στη μείωση του Ε.Φ.Κ..

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει για άλλη μία φορά ότι δεν είναι στις προθέσεις της η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, καταλογίζοντας λαϊκισμό, για ψηφοθηρικούς λόγους στην αντιπολίτευση, που επιμένει σε αυτό το αίτημα.

Τα επιχειρήματα

Δύο είναι τα επιχειρήματα που προβάλλει… Το πρώτο είναι ότι τα υφιστάμενα μέτρα της, όπως η επιδότηση στην αντλία, επιφέρουν μεγαλύτερη ελάφρυνση στις τσέπες των πολιτών, από αυτή που θα είχαν από τη μείωση του Ε.Φ.Κ. στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα 10 λεπτά το λίτρο). Το δεύτερο είναι ότι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, έστω και για λίγους μήνες, θα είχε μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και θα έπρεπε να επανεξεταστούν μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως για παράδειγμα η επέκταση του μόνιμου και ετήσιου επιδόματος στους συνταξιούχους από το τέλος του 2026.