Ηλίας Κασιδιάρης: Τα 3 σενάρια και το νομοθετικό μπλόκο στην ενδεχόμενη υποψηφιότητά του για βουλευτής

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πολιτικό του μέλλον ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Παρά το γεγονός ότι η πλευρά του Ηλία Κασιδιάρη δηλώνει βέβαιη για την εκλογική του κάθοδο μέσω μιας «νομικής και πολιτικής φόρμουλας», το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει αυστηρά αναχώματα για τον

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Συνταγματολόγοι και αναλυτές έχουν τοποθετηθεί παρουσιάζοντας συγκεκριμένα σενάρια που είναι τα εξής:

Σενάριο 1: Κάθοδος ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος

Αυτή αποτελεί τη μοναδική ξεκάθαρη νομική οδό που του επιτρέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής σε μία συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια (όπως η Α’ Αθηνών). Ωστόσο, η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως «αλυσιτελής». Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, για να καταλάβει έδρα ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρέπει να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων ίσο με το 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων σε επίπεδο επικράτειας. Η συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων ψήφων μέσα σε μία μόνο τοπική περιφέρεια θεωρείται μαθηματικά ανέφικτη.

Σενάριο 2: Σύμπραξη ή καθοδήγηση υφιστάμενου κόμματος

Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κάποιον ήδη υπάρχοντα πολιτικό σχηματισμό ή να συνεργαστεί με ανεξάρτητους βουλευτές. Εντούτοις, η τροπολογία που ψηφίστηκε το 2023 απαγορεύει τη συμμετοχή στις εκλογές σε κόμματα των οποίων ο πραγματικός ή «εν τοις πράγμασι» ηγέτης έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση.

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Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου διενεργεί προληπτικό έλεγχο πριν από τις κάλπες. Με βάση το προηγούμενο των «Σπαρτιατών» και του κόμματος «Έλληνες», οποιοσδήποτε συνδυασμός εμφανίσει υπόνοια ηγετικής καθοδήγησης από τον ίδιο θα αποκλειστεί άμεσα από την εκλογική διαδικασία.

Σενάριο 3: Δικαστική δικαίωση μέσω αίτησης αναίρεσης

Η νομική του ομάδα έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο καταθέτοντας αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής του απόφασης, επιδιώκοντας να ανατρέψει το νομικό του καθεστώς. Παρά ταύτα, η συνταγματική επιστήμη ξεκαθαρίζει ότι οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.

Ο απαιτούμενος χρόνος για να εξεταστεί η αίτηση και να παραπεμφθεί εκ νέου η υπόθεση στο Εφετείο καθιστά αδύνατη τη δικαστική ανατροπή πριν από τις επόμενες εκλογές, διατηρώντας το εκλογικό «μπλόκο» σε ισχύ.

Όπως τονίζουν γνώστες της νομολογίας, η επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη στην ενεργό πολιτική δράση ως υποψηφίου προσκρούει σε ισχυρά συνταγματικά τείχη. Ενώ η ρητορική του περιβάλλοντός του συντηρεί το πολιτικό ενδιαφέρον, οι υφιστάμενες νομικές ασφαλιστικές δικλίδες καθιστούν την είσοδό του στη Βουλή πρακτικά αδύνατη.