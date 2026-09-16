Πολιτική

Βουλή: Live η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Το απόγευμα η δεύτερη ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο

Συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (16.9.26) η δεύτερη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με την ψηφοφορία να αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών το μεσημέρι.

H προτείνουσα Βουλή ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την αποστολή της, με τη διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας, για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Με την δεύτερη ψηφοφορία «κλειδώνει» η πλειοψηφία με την οποία οι διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητέες θα «μεταφερθούν» στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της ΝΔ, θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενο κάθε διάταξης που προτείνεται προς αναθεώρηση.

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:

Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος λάβει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 ψήφοι), όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (180 ψήφοι), η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της (180 ψήφοι).

Κατά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Όλες όμως εξασφάλισαν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με πλειοψηφία που κυμάνθηκε μεταξύ 158 και 161 ψήφων, καθιστώντας το αναθεωρητικό εγχείρημα «ζωντανό».

Η αντιπολίτευση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να δώσει «λευκή επιταγή» στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τη στάση της έχει επικρίνει η ΝΔ ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

«Η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική πως ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο», έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδίως δε για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επεφύλασσε ξεχωριστή αναφορά, σημείωσε ότι «έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία υπερψήφιζε την πρότασή του (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ), εκείνο θα την καταψήφιζε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναφερθεί στο άρθρο 16 του Συντάγματος σημειώνοντας ότι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Έχει υπογραμμίσει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος κατά τρόπο ώστε να καταργηθούν οι προνομιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα πολιτικά πρόσωπα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
197
165
151
94
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άνω κάτω το ΠΑΣΟΚ: Πώς μια δήλωση του Απόστολου Πάνα άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τον Τσίπρα
Στην Χαριλάου Τρικούπη ήχησε αμέσως «συναγερμός», με κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν με τον Απόστολο Πάνα προκειμένου να αντιληφθούν το μέγεθος της ζημιάς για να προσπαθήσουν να την «μαζέψουν»
ΠΑΣΟΚ, γραφεία 10
Παύλος Μαρινάκης για Ηλία Κασιδιάρη: Δίνεται η δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να εγκρίνει ή να απορρίψει κάποιον που κατεβάζει κόμμα
«Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ιδέες ναζιστικές, οφείλουμε να εξηγούμε ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
15
Μητσοτάκης στον Κεραμεικό: «Εδώ ξανασυναντιόμαστε με τη Δημοκρατία που 2.500 χρόνια μετά εξακολουθεί να αντέχει»
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού
43
Newsit logo
Newsit logo