Άνω κάτω το ΠΑΣΟΚ: Πώς μια δήλωση του Απόστολου Πάνα άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τον Τσίπρα

Με ένα άγχος ζούσαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιστρέφοντας από την ΔΕΘ, όπου εκτιμούν ότι το πρόσημο της διήμερης παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν παραπάνω από θετικό.

Στην πραγματικότητα ήταν το δεύτερο θετικό πρόσημο για το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, που ήρθε να προστεθεί σε εκείνο από την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη νωρίτερα στην Κρήτη. Να μη γίνει λάθος ή …κοιλιά τώρα που το κόμμα έδειχνε έτοιμο να δρέψει τους καρπούς των δύο αυτών εμφανίσεων, που υπήρξαν επιτυχημένες, αλλά διόλου τυχαία, καθώς είχε προηγηθεί πολλή και μακρά δουλειά.

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Και όμως, δεν πέρασαν ούτε δύο μέρες, από τότε που ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε για την αδιαπραγμάτευτη όσο και αξιακή και ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για πολιτική αυτονομία, αφήνοντας κάθε συζήτηση περί συνεργασιών εκτός προεκλογικής περιόδου, και άνοιξε ο δρόμος σε …σενάρια συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, υποστήριξε (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ TV) ότι «ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη – Τσίπρα», με τον Απόστολο Πάνα κάθε άλλο παρά να αντικρούει την φράση. Ειδικότερα, ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, ερωτηθείς αμέσως μετά, στο ίδιο πάνελ, για το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων, υποστήριξε δημόσια ότι «η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά και προσθέτοντας μάλιστα ότι δεν βρίσκει κάτι κακό σε μία τέτοιου είδους παρατήρηση που έχει πολιτική βάση.

Στην Χαριλάου Τρικούπη ήχησε αμέσως «συναγερμός», με κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν με τον Απόστολο Πάνα προκειμένου να αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς για να προσπαθήσουν να την «μαζέψουν», και το κόμμα να σπεύδει να διαρρεύσει ότι επρόκειτο για προσωπική άποψη του βουλευτή. Μία άποψη, πάντως, που δεν θα περνούσε …απαρατήρητη από το κυβερνών κόμμα, που αμέσως μετά από τον Δημήτρη Καιρίδη που επιδεικνύοντας καλά αντανακλαστικά, του θύμισε ότι μιλά για συνεργασία με τους …υβριστές του κόμματός του, τη σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι …είναι φανερό πως το ΠΑΣΟΚ του κ.Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ.Τσίπρα.

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Θεσμικά, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, «αδειάζοντας» και επισήμως πια τον βουλευτή Χαλκιδικής, και κάνοντας λόγο για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του, τις οποίες προσπαθεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για να σκεπάσει επικοινωνιακά το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας που της έχει στοιχίσει. «Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ.Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές», προσθέτοντας σε μία προσπάθεια να βάλει τέλος στη συζήτηση ότι «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα : το ΠΑΣΟΚ».

Επρόκειτο για την φράση με την οποία η Χαριλάου Τρικούπη «άδειαζε» για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ώρες τον Απόστολο Πάνα, με την προσπάθεια όμως να μπει τέλος στη συζήτηση που μόλις είχε ανοίξει, να παραμένει μάταια. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα θέμα που μόλις άνοιξε και θα «ταλαιπωρήσει» το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες. Ήδη, από χθες, όλοι οι εκπρόσωποι του κόμματος στα πάνελ ρωτιούνται μονότονα σχεδόν για αυτό, με την Χαριλάου Τρικούπη να αναζητά τώρα τον τρόπο αφενός να ξεχαστεί, αφετέρου να μην «πληγώσει» την παράταξη στο «παρά πέντε» των δημοσκοπήσεων που αναμένονται στα τέλη Σεπτέμβρη και οι οποίες ήλπιζαν ότι θα αποτυπώσουν το καλό κλίμα που εισέπραξαν οριζόντια τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που «όργωσαν» το προηγούμενο δεκαπενθήμερο την Κρήτη, αλλά και τις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.