Η ΕΛΑΣ λέει «όχι» στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Την κατηγορηματική αντίθεσή της σε κάθε ενδεχόμενο κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων εκφράζει η ΕΛΑΣ, με ανακοίνωση του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης, ενόψει της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει τη μονιμότητα «δημοκρατική εγγύηση και όχι προνόμιο», υποστηρίζοντας ότι προστατεύει την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης από πολιτικές παρεμβάσεις και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Παράλληλα, θεωρεί ότι λειτουργεί ως θεσμικό ανάχωμα απέναντι στη μετατροπή του κράτους σε λάφυρο της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας.

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Στην ανακοίνωση ασκείται έντονη κριτική στην πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με τον Τομέα Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, η κυβερνητική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα «βαθιά συντηρητικό και νεοφιλελεύθερο» πολιτικό σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του κοινωνικού και δημοκρατικού χαρακτήρα του Συντάγματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προοπτική άρσης της μονιμότητας, η οποία, κατά την ΕΛΑΣ, θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του Δημοσίου. Η ανακοίνωση επικαλείται την αυξημένη παρουσία συμβούλων και μετακλητών στα υπουργεία, όπως και την ανάθεση κρίσιμων υπηρεσιών σε ιδιώτες, συχνά μέσω απευθείας αναθέσεων.

Όπως υποστηρίζει, στόχος αυτής της πολιτικής είναι η διαμόρφωση ενός «κράτους-λάφυρου», το οποίο δεν θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον, αλλά θα κατευθύνει δημόσιους πόρους προς συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

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«Οι παθογένειες βρίσκονται αλλού»

Η ΕΛΑΣ απορρίπτει την άποψη ότι η μονιμότητα ευθύνεται για τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης. Αντιθέτως, εντοπίζει τις βασικές αιτίες στη χρόνια υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, στις πελατειακές πρακτικές, στον κομματισμό και στη γραφειοκρατία.

Στις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού προσθέτει την εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους και πηγές τεχνογνωσίας, την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και την απουσία ουσιαστικής στήριξης των δημόσιων υπηρεσιών.

Κατά την ίδια, η μονιμότητα προστατεύει τόσο τους εργαζομένους όσο και τους πολίτες, καθώς επιτρέπει στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς τον φόβο πολιτικών πιέσεων ή απολύσεων και συμβάλλει στη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους, ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές εναλλαγές.

Στήριξη στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι αποκλειστικά νομική ή θεσμική, αλλά αφορά τον χαρακτήρα του κράτους και τα συμφέροντα που αυτό καλείται να υπηρετεί.

Όπως επισημαίνει, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται από τη μία η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών και η αποδυνάμωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και, από την άλλη, η υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δημόσιου συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΣ δηλώνει ότι στηρίζει την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία περιλαμβάνει στάση εργασίας από τις 12:00 και συγκέντρωση στις 13:00 ενάντια στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης.

«Απορρίπτουμε κάθε σκέψη για κατάργηση της μονιμότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.