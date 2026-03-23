Kόντρα Κυρανάκη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν θα με κρίνει ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας» – «Είστε μια αυταρχική νάρκισσος»

Ανέβηκαν τα αίματα στη Βουλή, μεταξύ Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου, στα απόνερα της έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, που σχολιάστηκε αρνητικά λόγω κυρίως της επιλογής της αίθουσας που θα διεξαχθεί.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης για τη δίκη των Τεμπών, ενώ η συζήτηση έκλεισε με έντονη σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιστρέφοντας από τη Λάρισα όπου βρέθηκε ως συνήγορος συγγενών θυμάτων, κατήγγειλε τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, κάνοντας λόγο για ακατάλληλη αίθουσα και σοβαρές ελλείψεις, ενώ αμφισβήτησε και τη διαχείριση των 1,6 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν για την κατασκευή της.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, η κυβέρνηση συνολικά αλλά και οι δικαστές της υπόθεσης. Η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η αίθουσα που είχε προετοιμάσει ο πολύς κ. Φλωρίδης, που θα πρέπει να παραιτηθεί μετά από το σημερινό μπάζωμα της δίκης, ήταν μία αίθουσα μικρότερη από πάρα πολλές δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια» ενώ το ποσό του 1,6 εκατ. που δόθηκε για το σκοπό αυτό «προφανώς» πήγε στις τσέπες κάποιων, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Χαρακτήρισε μάλιστα «έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο, το οποίο, με το που «ανέβηκε στην έδρα, είπε ‘μη βιντεοσκοπείτε’.. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ότι εκτελεί τα ‘φιρμάνια’ του Φλωρίδη [. . . ] . Διέκοπτε [. . .] και προφανώς επικοινωνούσε με το υπουργείο [. . .] Στη θέση του κ. Μητσοτάκη θα είχα ήδη παραιτηθεί. Στη θέση του κ. Φλωρίδη θα έψαχνα δικηγόρο, και στη θέση αυτών των δικαστών που ανερυθρίαστα προσπάθησαν να εκτελέσουν εντολές σε πείσμα αυτού που υπαγορεύει το κράτος δικαίου και η αρχή της δίκαιης δίκης, θα είχα καταγγείλει αυτές τις συνθήκες» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Βεβαίωσε ωστόσο, ότι «η Δικαιοσύνη στο τέλος θα επικρατήσει, η αλήθεια θα λάμψει, και αυτοί που πρέπει θα πάνε φυλακή και θα είναι μέρα μεσημέρι και τότε θα χαμογελάσουμε πολλοί».

Αναλυτικά οι διάλογοι

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής, θέλει να είναι η ίδια, η πάρτη της, το κέντρο της υπόθεσης, να είναι το κέντρο του κόσμου, όλα να περιστρέφονται γύρω από εκείνη. Παίζετε έναν ρόλο, δεν έχετε καμία ειλικρίνεια και γνησιότητα μέσα σας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς θα με κρίνετε, ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για το 1,6 εκατ. ευρώ πείτε μας.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι εδώ μέσα στην Ολομέλεια, από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όσοι είμαστε γονείς, αντιλαμβανόμαστε πως το κέντρο της υπόθεσης είναι οι συγγενείς, οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και κανένας άλλος, κανένα κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γι’ αυτό τους κοροϊδεύετε!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Η δίκη θα αρχίσει, οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και κανείς δεν θα τους τρομοκρατεί όπως επιδιώκετε εσείς, χωρίς να αφήσουν κανέναν να καθυστερήσει άλλο τη δίκη. Είστε μια αυταρχική νάρκισσος, ακόμη και την ημέρα που ξεκινάει η δίκη, θέλει η προσοχή να είναι πάνω της. Θέλει οι κάμερες και τα μικρόφωνα να είναι μπροστά της. Αυτή είστε!

Βασίλης Βιλιάρδος: Όχι χαρακτηρισμοί, θα διαγραφούν από τα πρακτικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για το 1,6 εκατ. ευρώ δεν είπατε!