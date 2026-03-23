Τέμπη: Νέος γύρος πολιτικής σύγκρουσης για την αίθουσα της δίκης, η αντιπολίτευση μιλά για εικόνα που εκθέτει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξαν οι εξελίξεις κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με το ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας στη Λάρισα να μετατρέπεται σε μείζον σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για αίθουσα που διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα, επιμένοντας ότι με τις θέσεις για κατηγορουμένους, παράγοντες της δίκης και ακροατήριο «ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα». Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε όλους να αφήσουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να «πυρπολήσουν τη διαδικασία» για πολιτικό όφελος, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν αναφέρεται στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, αποδίδει ευθέως πολιτικές ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στην κυβέρνηση για την εικόνα που παρουσιάστηκε στη Λάρισα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την εικόνα της διαδικασίας, λέγοντας ότι αυτή «ντροπιάζει το υπουργείο και την κυβέρνηση», ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, η αδυναμία εξασφάλισης αίθουσας που να χωρά συγγενείς, κατηγορουμένους και δικηγόρους δείχνει ότι η ηγεσία του υπουργείου «δεν έκανε τη δουλειά της όπως θα έπρεπε».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «εικόνες ντροπής» που υποβαθμίζουν τη δίκη και εκθέτουν το υπουργείο, ζητώντας άμεση εύρεση κατάλληλου χώρου. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε από τη Λάρισα και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε για «απαράδεκτους» όρους διεξαγωγής της δίκης, υποστηρίζοντας ότι συγγενείς και δικηγόροι ήταν «στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες».

Αντίστοιχα, από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκήθηκε πίεση προς την κυβέρνηση με αιχμή είτε την αναζήτηση νέου χώρου είτε την καταγγελία ευρύτερης απόπειρας υποβάθμισης της διαδικασίας. «Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο για να γίνει η έρευνα και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι σε δικαστήριο, αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Την διαδικασία για τις αποκαλύψεις για τα πλαστά βίντεο εμείς την κινήσαμε. Σήμερα όμως που ξεκίνησε η δίκη δεν σκυλέψαμε. Καμία απάντηση όμως δεν έχει δοθεί ακόμα σε τόσα ερωτήματα. Αντί να δοθούν απαντήσεις για τα χαμένα βίντεο, τώρα βρέθηκαν αντίγραφα. Σας το λέμε: Εμείς δεν θα σταματήσουμε. Θα πάμε μέχρι τέλους. Εσείς θα μπαζώνετε, εμείς θα ξεμπαζώνουμε, ψάχνοντας τους υπεύθυνους για να ησυχάσουν οι ψυχές των θυμάτων», σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος στη δίκη για τα Τέμπη τόνισε πως «δε γλιτώνει κανείς από την αλήθεια, όσο και αν θέλει να καθυστερήσει την αποκάλυψή της!». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε πως τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών συνεχίζει να αποτελεί μια συλλογική ανοιχτή πληγή.

Κωνσταντοπούλου: «Λιποθυμούσαν συγγενείς θυμάτων και τραυματίες»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε λόγο για πλήρη επιβεβαίωση των φόβων που είχαν διατυπωθεί για την προετοιμασία της δίκης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος συγγενών θυμάτων υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν διασφάλισε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για μια «πραγματική και δημόσια δίκη», περιγράφοντας μια αίθουσα στην οποία, όπως είπε, «λιποθυμούσαν συγγενείς θυμάτων και τραυματίες». Παράλληλα, κατήγγειλε ότι επιχειρήθηκε η διεξαγωγή της διαδικασίας «στα κρυφά», μετά και την επισήμανση από την έδρα να μη γίνεται βιντεοσκόπηση, και ζήτησε ουσιαστικά να υπάρξουν διαφορετικοί όροι διεξαγωγής της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία διεκόπη και ορίστηκε να συνεχιστεί την 1η Απριλίου, με ανοιχτό πλέον το ερώτημα αν έως τότε θα έχουν αντιμετωπιστεί οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από συγγενείς, συνηγόρους και κόμματα της αντιπολίτευση.