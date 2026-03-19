Κόντρα Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – «Συνεχίζει να πετάει τη μπάλα στη εξέδρα» απαντάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ

Για «στρεβλές εντυπώσεις» που δημιουργούνται από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, έγραψε ο Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του, το απόγευμα της Πέμπτης (19/3/26), την οποία έκανε «για να καταλάβουν οι πολίτες με ποια αντιπολίτευση έχουμε να κάνουμε».

«Πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σήμερα χαρακτήρισα «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα» έγραψε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και διευκρίνισε: «Αντιθέτως, εγώ είπα το εξής: «Όσοι ζητούν από την αντιπολίτευση παραπάνω μέτρα, το κάνουν γιατί πολιτεύονται σε μια χώρα που πλέον έχει μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα.

Οι ίδιοι -όχι μία και δύο φορές- κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία είτε σε συζήτηση για την ψήφιση προϋπολογισμού είτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε. Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα».

«Για ακόμα μια φορά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Απάντηση Τσουκαλά: Συνεχίζει να πετά τη μπάλα στη εξέδρα

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Απάντηση Κώστα Τσουκαλά ο οποίος σχολίασε:

«Ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει να πετά τη μπάλα στη εξέδρα. Κατά τη συνήθη τακτική δεν απαντά σε τίποτα και παίζει με τις λέξεις.

Εικονικό κλεφτοπόλεμο για τα μάτια του κόσμου παίζει η κυβέρνηση με τα καρτέλ, που κάνουν πάρτι με την ανοχή της.

Γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι κυβερνήσεις δείχνουν αντανακλαστικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στην ύποπτη αδράνεια που κλείνει το μάτι στην αισχροκέρδεια;».

Η αρχική δήλωση Τσουκαλά που προκάλεσε την κόντρα

«Ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό».

Την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση.

Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική. Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει».