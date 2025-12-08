Πολιτική

Κώστας Καραμανλής – Ευάγγελος Βενιζέλος: Live η παρέμβασή τους

Είναι κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Αιχμές στην κυβέρνηση άφησε ο Κώστας Καραμανλής, το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) λέγοντας πως «δεν αρκεί να λέμε ότι η δημοκρατία υπάρχει».

Μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας «Δημοκρατία» ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι «η αλήθεια είναι ότι ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Ότι το κοινοβούλιο δεν υποβαθμίζεται.

Μίλησε για συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων και περιθωριοποίηση όλο και περισσότερων. Για τις εξεταστικές επιτροπές είπε ότι λειτουργούν προσχηματικά παρελκυστικά.

Άφησε επίσης αιχμές για χειραγώγηση της Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για αντίληψη ότι και η δικαιοσύνη δέχεται πιέσεις, επηρεασμό, απόπειρα χειραγώγησης.

Το θέμα της συζήτησης είναι «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» ενώ εκτός από τον Κώστα Καραμανλή, κεντρικός ομιλητής είναι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το παρών δίνει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος προσερχόμενος έκανε σχόλιο για τα αγροτικά μπλόκα. 

Δείτε live την ομιλία του Κώστα Καραμανλή:

Συντονιστής είναι ο Μανώλης Κοττάκης ενώ θα βραβευθεί τιμητικά, ο σκηνοθέτης Γιάννη Σμαραγδή για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.

