Κώστας Καραμανλής για Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: «Σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα»

«Έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός μεταξύ άλλων
Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη
Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη / Eurokinissi

Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρετά την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 15.02.2026 και σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό χώρο της χώρας, με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, να στέλνει το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Σημειώνει ότι η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο Κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

Ποια ήταν η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα

Γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας στις 12 Δεκεμβρίου του 1934 και ήταν κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου.

Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έγινε Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Διετέλεσε βοηθός έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1962 υπήρξε Δικηγόρος. Έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη μνήμη του Στυλιανού Τεγόπουλου.

Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου. Ήταν Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το 2019. Από την 1 Ιανουαρίου 2020, υπήρξε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνώνως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε ποτέ αυτό το αξίωμα.

Ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, ιστορικό της φιλοσοφίας και τέως διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παρέμειναν μαζί έως τον Οκτώβριο του 2022, όταν εκείνος απεβίωσε.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 χρημάτισε αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, την περίοδο 1990-1991 αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, ενώ την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.

Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έγινε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

