Κώστας Μπακογιάννης για Βασιλίσσης Όλγας: Ο κ. Δούκας πολέμησε το έργο, δεν το υλοποίησε και τώρα το διαφημίζει

Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας το οποίο ξεκίνησε επί δημαρχίας του αποφάσισε να προβάλλει ο Κώστας Μπακογιάννης και παράλληλα εξαπολύει πυρά εναντίον του νυν δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης: «Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».

Νωρίτερα, ο Κώστας Μπακογιάννης με ένα βίντεο συνόδευσε ακόμα μια ανάρτησή του στην οποία αναφέρει: Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος. Ελάτε να τον ανακαλύψετε».

Η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας ολοκληρώθηκε και ο δρόμος παραδόθηκε επίσημα στο κοινό σήμερα, 7 Απριλίου 2026. Το έργο, που διήρκεσε περίπου έξι χρόνια, μεταμόρφωσε τη λεωφόρο σε έναν σύγχρονο κοινόχρηστο χώρο ήπιας κυκλοφορίας, συνδέοντας τον Ναό του Ολυμπίου Διός με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο.