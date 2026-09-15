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Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης: Λύση εδώ και τώρα για τους κατοίκους της Κυψέλης

Ο επικεφαλής της παράταξης "Aθήνα ψηλά", Κώστας Μπακογιάννης, ζητά «έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των κατοίκων και εκπροσώπων της “Ελληνικό Μετρό” και του ΤΕΕ»
Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
Ο Κώστας Μπακογιάννης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή της τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν φθορές από τη διάνοιξη της σήραγγας της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας ζητά άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Επίσης ο επικεφαλής της παράταξης “Aθήνα ψηλά”, Κώστας Μπακογιάννης, ζητά «έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των κατοίκων και εκπροσώπων της “Ελληνικό Μετρό” και του ΤΕΕ».

Τέλος σημειώνει ότι «πριν επανεκκινήσουν οι εργασίες, απαιτούμε πλήρη δημοσιοποίηση των ελέγχων, εγγυήσεις ασφάλειας και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης όλων των ζημιών, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων».

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