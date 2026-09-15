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Ηλίας Κασιδιάρης: «Yπάρχουν επαφές με ανεξάρτητους, απευθύνεται και σε ψηφοφόρους της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου» λέει η δικηγόρος του

«Είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά» είπε η δικηγόρος του
Ηλίας Κασιδιάρης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Επαφές με ανεξάρτητους βουλευτές, προκειμένου να είναι υποψήφιος στις εκλογές, έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης, που αποφυλακίζεται σήμερα Τρίτη (15.9.26), όπως αποκάλυψε η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τη ΝΔ, δεν θα συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά και ότι θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η Βάσω Πανταζή υποστήριξε «ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να «κατέβει» με άλλη πολιτικό σχηματισμό», ενώ διευκρίνισε «αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

«Ο κ. Κασιδιάρης», διευκρίνισε η κα. Πανταζή, «είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κ. Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

«Ο κ. Κασιδιάρης», δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισης του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8%. Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία αλλά η περίπτωση του δεν είναι τέτοια». 

«Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό», κατέληξε.

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