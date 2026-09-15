Αλέξης Τσίπρας: Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το επίδομα ανεργίας και το ενδεχόμενο αλλαγών στο υφιστάμενο πλαίσιο χορήγησής του. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το κεντρικό κτίριο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπου συναντήθηκε με εργαζομένους και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για την επιδοματική πολιτική, καθώς και οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια ενδεχόμενη περικοπή ή αυστηροποίηση των όρων χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις, αλλά εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, η απουσία παρέμβασης από την πλευρά του πρωθυπουργού, αλλά και οι ανάλογες δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για κεντρική πολιτική κατεύθυνση. «Πρώτα απ’ όλα, να πω ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης», σημείωσε. Συνεχίζοντας, καταλόγισε την πολιτική ευθύνη στον ίδιο τον πρωθυπουργό λέγοντας πως «το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της ΝΔ, ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

«Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη πληρώσει το μάρμαρο» Ο Αλέξης Τσίπρας επέκρινε ιδιαίτερα τη λογική που, όπως είπε, εμφανίζει το επίδομα ανεργίας ως αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας. Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν αποτελεί πράξη κρατικής γενναιοδωρίας, αλλά ασφαλιστικό δικαίωμα που χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων. «Η ουσία είναι ότι μας λένε πως το επίδομα ανεργίας συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», ανέφερε, προσθέτοντας «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία. Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται από τον μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μη βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εποχικά εργαζομένους και στους κλάδους στους οποίους η απασχόληση χαρακτηρίζεται από μεγάλες περιόδους διακοπής, όπως ο τουρισμός, ο επισιτισμός, οι αγροτικές εργασίες και η οικοδομή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο επίδομα ανεργίας θα επιβάρυναν πρωτίστως εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους που εξαρτώνται από αυτό για την κάλυψη βασικών αναγκών κατά τα διαστήματα στα οποία βρίσκονται εκτός εργασίας. Απαντώντας, παράλληλα, στις αναφορές περί ανάγκης «εξορθολογισμού», ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αντέστρεψε το κυβερνητικό επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να κατευθυνθούν στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. «Αν χρειάζεται κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες και στην οικοδομή», είπε. «Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες και στη διαφθορά. Εκεί χρειάζεται επειγόντως εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές προστασίας», πρόσθεσε. Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, οι μισθωτοί έχουν επωμιστεί δυσανάλογο βάρος από την περίοδο της οικονομικής κρίσης έως σήμερα. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα η μισθωτή εργασία φορολογείται βαρύτερα σε σχέση με το κεφάλαιο. «Οι εργαζόμενοι, από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα, είναι αυτοί που έχουν πληρώσει το μάρμαρο», τόνισε. «Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη χειρότερη αναλογία στην Ε.Ε. σε σχέση με τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας. Η εργασία πληρώνει ακριβότερους και βαρύτερους φόρους απ’ ό,τι το κεφάλαιο».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

«Ασπίδα προστασίας στις κατακτήσεις των εργαζομένων» Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την υπεράσπιση του επιδόματος ανεργίας ως ζήτημα κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι μόνο ως μια επιμέρους αντιπαράθεση για την οικονομική πολιτική. «Το στοιχειώδες που πρέπει να πούμε είναι ότι θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας και όχι μια απάνθρωπη λογική, όπου ο καθένας θα παλεύει να επιβιώσει μόνος του», ανέφερε. Δήλωσε, επίσης, ότι η παρουσία του στη ΔΥΠΑ είχε στόχο να στηρίξει το αίτημα των εργαζομένων να μην προχωρήσουν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ