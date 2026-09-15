Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Γκιλφόιλ για Μαζιώτη: «Ο ίδιος και οι αριστεροί τρομοκράτες σύντροφοί του, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία»

«Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθεια για Δικαιοσύνη» λέει η πρέσβης την ΗΠΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρθηκε στον Νίκο Μαζιώτη, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας» και στην αποφυλάκισή του που ανακοινώθηκε σήμερα (15.09.2026).

«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου τρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη μετά από 14 χρόνια στη φυλακή, μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ο Μαζιώτης και οι σύντροφοί του, αριστεροί τρομοκράτες, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Οι βάρβαρες πράξεις τους αξίζουν απόλυτη και ολοκληρωτική καταδίκη».

«Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθειά μας για Δικαιοσύνη», τονίζει.

Και καταλήγει: «Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών Αρχών επιβολής του νόμου να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις και να παραπέμψουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη».

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις φυλακές Δομοκού αφού εξέτασε την ποινή κάθειρξης 20 ετών που του είχε επιβληθεί, με 14 χρόνια φυλακή και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές.

Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό πως απαγορεύεται η είσοδος του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ. Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέοντα με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
163
150
95
87
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει δορυφόρος του Τσίπρα» – Η δήλωση Πάνα για τις συνεργασίες που άναψε φωτιές
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «διαβάζει» τη δήλωση του βουλευτή της Χαριλάου Τρικούπη για την ΕΛΑΣ ως άνοιγμα - «Κάλυψε το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει»
Απόστολος Πάνας
Κουτσούμπας κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα: «Στημένη» αντιπαράθεση, θυμίζει αγώνα του Βραδυποριακού με τον Ταλαιπωριακό
Σφοδρή κριτική από τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ για μισθούς, επίδομα ανεργίας και αξιολόγηση στο Δημόσιο - «Η οικονομία σας αντέχει δισεκατομμύρια για το μεγάλο κεφάλαιο»
Τσίπρας, Κουτσούμπας, Μητσοτάκης
Κυβέλη Μάρδα για Αλέξη Τσίπρα: «Αυτό που με έπεισε ήταν η ενσυναίσθησή του» – Στο τραπέζι η κάθοδος στις εκλογές
«Χαρισματικός, ευφυής, με απίστευτο χιούμορ. Δεν κάθεται ούτε πάνω από τον άνθρωπο ούτε απέναντι, κάθεται δίπλα και τον ακούει», λέει για τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ
Αλέξης Τσίπρας και Κυβέλη Μάρδα
Newsit logo
Newsit logo