Γκιλφόιλ για Μαζιώτη: «Ο ίδιος και οι αριστεροί τρομοκράτες σύντροφοί του, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρθηκε στον Νίκο Μαζιώτη, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας» και στην αποφυλάκισή του που ανακοινώθηκε σήμερα (15.09.2026).

«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου τρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη μετά από 14 χρόνια στη φυλακή, μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

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«Ο Μαζιώτης και οι σύντροφοί του, αριστεροί τρομοκράτες, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Οι βάρβαρες πράξεις τους αξίζουν απόλυτη και ολοκληρωτική καταδίκη».

«Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθειά μας για Δικαιοσύνη», τονίζει.

Και καταλήγει: «Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών Αρχών επιβολής του νόμου να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις και να παραπέμψουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη».

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The release of unrepentant terrorist Nikos Maziotis after 14 years in prison is a reminder of the need to remain vigilant against the threat of political violence. Maziotis and his fellow left-wing terrorists have no place in a civilized society. Their barbaric actions deserve… https://t.co/7p1qHi8vjA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 15, 2026

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις φυλακές Δομοκού αφού εξέτασε την ποινή κάθειρξης 20 ετών που του είχε επιβληθεί, με 14 χρόνια φυλακή και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές.

Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό πως απαγορεύεται η είσοδος του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ. Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέοντα με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.