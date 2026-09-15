Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Μόρφωμα» και «κόμμα ΙΧ» η ΕΛΑΣ – «Τα μέλη είναι υπήκοοι»

Μετωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, αμφισβητώντας ευθέως τον δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου πολιτικού φορέα και χαρακτηρίζοντάς τον «μόρφωμα» και κόμμα «ιδιωτικής χρήσης». Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει συγκροτήσει κόμμα με όρους ισότιμης συμμετοχής, αλλά έναν μηχανισμό με αποκλειστικό προσανατολισμό τις εκλογές.

Ο Νίκος Καρανίκας, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στον ΣΚΑΪ, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) λειτουργεί ως ένα «ΙΧ» κόμμα, στο οποίο τα μέλη και τα όργανα έχουν διοριστεί και δεν προβλέπεται συνέδριο πριν από τις εκλογές. «Αυτά τα πράγματα δεν είναι Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κ. Τσίπρας πλέον έχει κάνει ένα δικό του κόμμα. Είναι ΙΧ, είναι ιδιωτικής χρήσης», σημείωσε ο πολιτικός αναλυτής, επικεντρώνοντας την κριτική του στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας του νέου φορέα.

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι η ηγεσία και τα όργανα δεν έχουν προκύψει μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες αρκεί για να θέσει ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας.

«Αυτό το κόμμα δεν είναι δημοκρατικό. Τελεία. Δημοκρατικό είναι η ισότιμη συμμετοχή και όχι ο διορισμένος», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρανίκας κατά ΕΛΑΣ: «Είναι μόρφωμα, δεν είναι κόμμα»

Η κριτική του Νίκου Καρανίκα έγινε ακόμη οξύτερη όταν κλήθηκε να περιγράψει τι ακριβώς θεωρεί ότι έχει δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Είναι μόρφωμα, δεν είναι κόμμα», ανέφερε, για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Ο Τσίπρας δεν κάνει κόμμα. Κάνει εκλογικό μηχανισμό».

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα συνέδεσε μάλιστα αυτή την κριτική με τη δηλωμένη πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να επιστρέψει στη διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική χρησιμότητα δεν εξαντλείται στην άσκηση της εξουσίας.

«Καλά κάνεις και θέλεις να κυβερνήσεις, αλλά χρήσιμος δεν είναι ο πολιτικός που μόνο κυβερνάει. Χρήσιμος είναι και ο πολιτικός που κάνει αντιπολίτευση», τόνισε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι σε όσους εγκαταλείπουν προηγούμενες κομματικές τους αναφορές για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για ένα σχήμα στο οποίο, κατά την άποψή του, δεν υφίσταται ισότιμη συμμετοχή.

«Εγώ θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο κόμμα είναι υπήκοοι», είπε, ενώ διερωτήθηκε για πρώην συντρόφους του: «Ήμουν σε ένα κόμμα, αλλά φεύγω από αυτό και πάω ακόλουθος σε ένα άλλο, στο οποίο δεν είμαι ισότιμος. Αυτό είναι αξιοπρεπές;».

«Σαφώς ευθύνεται ο Τσίπρας – Δεν υπήρχε αντιπολίτευση»

Ο Νίκος Καρανίκας άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και για την περίοδο που ακολούθησε την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώντας επί της ουσίας με την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει μερίδιο ευθύνης για το αντιπολιτευτικό κενό των προηγούμενων ετών.

«Σαφώς ευθύνεται. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση», είπε.

Στάθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από την κεντρική πολιτική σκηνή, ασκώντας κριτική στις τότε αναφορές του για τη Βουλή.

«Δεν μιλάμε έτσι για το Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο δεν είναι οι εκλεγμένοι 300. Είναι τα εκατομμύρια που ψήφισαν», σημείωσε.

Τα πυρά για τον ΣΥΡΙΖΑ και την απομάκρυνση Κασσελάκη

Ο πολιτικός αναλυτής δεν περιόρισε, πάντως, την κριτική του στην ΕΛΑΣ. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και στις εσωκομματικές εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Στέφανου Κασσελάκη, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Υποστήριξε ότι στο κόμμα του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος «παραβιάστηκαν όλες οι δημοκρατικές αρχές», χαρακτηρίζοντας «πραξικόπημα» την ανατροπή του τότε εκλεγμένου προέδρου.

«Ξεφτιλίστηκε ο όρος Αριστερά κάνοντας πραξικοπήματα για να ανατρέψουν έναν εκλεγμένο πρόεδρο», ανέφερε, θυμίζοντας παράλληλα ότι εκλεγμένοι σύνεδροι δεν είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο συνέδριο.

Για τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ειδική αναφορά στη Ρένα Δούρου, την οποία χαρακτήρισε «ίσως από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στέλεχος» που διαθέτει σήμερα το κόμμα.

Κατά την εκτίμησή του, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εγκλωβισμένος στις συνέπειες εκείνης της εσωκομματικής σύγκρουσης. Όπως είπε, εάν δεν αποκηρύξει όσα συνέβησαν και δεν απομακρύνει όσους θεωρεί υπεύθυνους, «θα σέρνεται πίσω από αυτό το πραξικόπημα, όπως και ο ίδιος ο Τσίπρας».

Τι είπε για την οκταετία Μητσοτάκη

Περισσότερο σύνθετη ήταν η αποτίμησή του για την κυβερνητική πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Νίκος Καρανίκας αναγνώρισε θετικές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση.

«Ο κ. Μητσοτάκης σε κάποια πράγματα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά», είπε, αποδίδοντας μέρος των θετικών αποτελεσμάτων τόσο στα μέτρα προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Έσπευσε, ωστόσο, να συμπληρώσει ότι «υπάρχει ένα τρίτο της κοινωνίας που ζορίζεται πάρα πολύ» και χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.

Στο ίδιο πλαίσιο υπερασπίστηκε τη χρησιμότητα των επιδομάτων για όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. «Εγώ αν πάρω ένα επίδομα μπορώ να αναπνεύσω λίγο και έτσι, με αυτή την αναπνοή, να πάρω δυνάμεις, να ψάξω να βρω κάτι καλύτερο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Μην υποτιμάμε τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν είναι ανίκανοι».

«Δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω» – Η αναφορά στον Κασσελάκη

Ερωτηθείς, τέλος, τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, ο Νίκος Καρανίκας απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, λέγοντας ότι η απόφασή του θα ληφθεί αφού κρίνει και συγκρίνει τις προτάσεις των κομμάτων.

Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό ένα ενδιαφέρον πολιτικό παράθυρο προς τον Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή τις προτάσεις του για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, ο κ. Κασσελάκης έχει μία από τις καλύτερες προτάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αξιολογεί και με βάση το προσωπικό οικονομικό του συμφέρον τις προτάσεις που κατατίθενται. «Αν σκεφτώ πολύ ατομικά, με συμφέρει αυτός που θα μειώσει τον φόρο στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες», κατέληξε.