ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας, με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει νέα επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη, στον απόηχο και των δηλώσεων στελεχών της ΝΔ που συντάχθηκαν με τη λογική της αρχικής τοποθέτησής του. «Οι μάσκες έπεσαν. Οι εργαζόμενοι ξέρουν πια τι ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία», διαμηνύει ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να «θολώσει τα νερά».

Ο Παύλος Μαρινάκης επιμένει ότι η πρότασή του για το επίδομα ανεργίας αποτελεί προσωπική θέση και δεν συνιστά κυβερνητικό σχεδιασμό, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ βλέπει πίσω από τη συζήτηση που άνοιξε μια ευρύτερη πολιτική κατεύθυνση. Επικαλείται, μάλιστα, τις δηλώσεις των Μάκη Βορίδη, Βασίλη Σπανάκη και Βασίλη Οικονόμου, υποστηρίζοντας ότι η αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν έμεινε χωρίς πολιτική συνέχεια στο εσωτερικό της ΝΔ.

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Η νέα αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τη ραδιοφωνική συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στον ΣΚΑΪ, κατά την οποία επανέλαβε ότι η θέση του είναι να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει κυβερνητική απόφαση για περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος.

Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Τσουκαλάς: «Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη»

«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη “γίδα στην πλάτη” και ο κ. Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

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Αμφισβήτησε ευθέως την ερμηνεία που δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις προηγούμενες δηλώσεις του και επέμεινε ότι η πρόταση που διατυπώθηκε αφορούσε τη διακοπή της καταβολής του επιδόματος μετά τους δύο μήνες.

«Όχι, κ. Μαρινάκη, εσείς προτείνατε να σταματήσει να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Και μαζί σας συμφωνούν βουλευτές και υπουργοί», τόνισε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε και στην αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου σε παλαιότερες θέσεις του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας ότι επί Φώφης Γεννηματά είχε διατυπωθεί αντίστοιχη πρόταση.

Η απάντηση για την πρόταση του 2018

Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται συγκεκριμένα το πρόγραμμά του το 2018, στο οποίο προβλεπόταν «επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων», με το επίδομα να αξιοποιείται για την κάλυψη των εισφορών.

Κατά τον Κώστα Τσουκαλά, επομένως, η συγκεκριμένη πρόταση δεν προέβλεπε κατάργηση ή χρονικό περιορισμό του επιδόματος, αλλά αξιοποίησή του ως κινήτρου για την επιστροφή του ανέργου στην αγορά εργασίας.

«Δηλαδή συνέχιση της καταβολής του επιδόματος ανεργίας ως κίνητρο ταχύτερης πρόσληψης και ως κίνητρο στον εργοδότη μέσω κάλυψης μέρους του εργασιακού κόστους», ανέφερε.

Και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεστε επί εφτά χρόνια».

«Οι μάσκες έπεσαν»

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί πλέον να μεταφέρει την αντιπαράθεση από την προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη στη συνολικότερη στάση της Νέας Δημοκρατίας.

«Οι μάσκες έπεσαν. Οι εργαζόμενοι ξέρουν πια τι ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, καταλήγοντας: «Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας».

Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται προς επίρρωση της κριτικής της τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν από στελέχη της ΝΔ.

Ο Μάκης Βορίδης μίλησε για «επιπλέον εξορθολογισμό του επιδόματος ανεργίας», ενώ ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι ο Παύλος Μαρινάκης «δεν είπε κάτι που είναι μακριά από την αγορά». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου υποστήριξε ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο».

Για το ΠΑΣΟΚ, η αλληλουχία αυτών των παρεμβάσεων ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται απλώς για μια μεμονωμένη προσωπική άποψη.

«Η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών με την αρχική τοποθέτηση δείχνει «τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας».

Μαρινάκης: «Προσωπική μου θέση – Δεν υπάρχει κυβερνητική απόφαση»

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης απορρίπτει κατηγορηματικά ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση ή κυβερνητικός σχεδιασμός για μείωση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

«Δεν υπάρχει κυβερνητική απόφαση για αλλαγή στη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας», επανέλαβε το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε, πάντως, της ουσίας της προσωπικής του τοποθέτησης, επιμένοντας στη λογική της ενίσχυσης της απασχόλησης.

«Εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση», σημείωσε.